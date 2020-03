https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Femicidio en Paraná

Los dramáticos audios donde Fátima Acevedo pedía ayuda: "Ya no sé qué hacer"

"Estoy podrida de denunciarlo y que nadie haga nada", decía la joven quien se quejaba de que no metieran preso a su ex.

Fátima Florencia Acevedo (25) había denunciado el 11 de febrero que su ex, Jorge Nicolás Martínez (34), merodeaba la Casa de la Mujer de Paraná, dependiente de la Municipalidad, a la que ella se había ido a vivir por miedo. El último día de enero, él había intentado quemarla con ácido muriático. Desde 2017, la joven venía denunciándolo. Incluso, en audios que le envió a su amiga Florencia López, anticipaba lo que finalmente le terminó pasando, su propio femicidio, ya que sus ruegos para que metieran preso a Martínez no eran escuchados. "Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía y el Juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo puedan hacer algo, pero bueno, mientras tanto tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo", decía. Fátima tenía un hijo chiquito con el sospechoso. Habían formado pareja en 2014, pero cortó el vínculo por la "violencia física, psicológica y sexual" que ejerció el hombre, según lo describió la fiscalía a cargo del femicidio. El cuerpo de la víctima, que estaba desaparecida desde el domingo 1° de marzo tras salir de la Casa de la Mujer rumbo a la casa del sospechoso, fue encontrado el domingo a la mañana por bomberos en una zona descampada. Tenés que leer Paraná: hallaron el cuerpo de Fátima Acevedo Martínez permanece detenido con prisión preventiva desde el jueves pasado por orden del juez de Garantías de Paraná Mauricio Mayer. "Ya estoy podrida de cagarlo denunciándolo y que la Policía no haga nada, ni la Policía ni el juzgado ni nadie", señaló en uno de los audios enviados a su amiga el 15 de noviembre último. Y contó: "Ayer fui al Juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las ordenes de restricción ni nada. ¿Y qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda, encima que andaba con la cabeza recontra embolada me di cuenta recién ayer cuando llegué a casa". "Ya no sé que hacer, no veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo pero bueno, como tiene gente en la Policía, como el juez Toloy es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada", se quejó. Se refirió así al ex juez Héctor Toloy, quien tuvo, entre otras causas, la desaparición de Fernanda Aguirre, quien tenía 13 años el 25 de julio de 2004 cuando volvía a su casa desde el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio y desapareció, también en Paraná.