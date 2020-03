Centurión no viajó: se murió su abuela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el jugador más desequilibrante de Vélez y se quedó con su familia en Buenos Aires. Hoy es el último partido del “Gringo” Heinze como entrenador del “Fortín”.

Fueron horas muy tristes para Ricardo Centurión y toda su familia. Este domingo murió su abuela Yaya, que estuvo muy presente en toda su infancia y lo llevaba a jugar los partidos en las divisiones inferiores.

“Le debo mucho a ella, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing”, contó en una entrevista hace dos años el mediapunta y agregó: “Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no fuera, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema que vaya a la cancha”.

Al enterarse de la noticia, el Gringo Heinze decidió bajar a Centu de la lista de concentrados para el partido de hoy lunes a las 19 frente a Unión, por la última fecha de la Superliga. El futbolista de 27 años se quedará en Buenos Aires junto a su familia.

Desde Vélez emitieron un comunicado para apoyar al futbolista en este difícil momento: “Acompañamos a @rickcenturion en este doloroso momento que atraviesa debido al fallecimiento de su abuela. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares, allegados y amigos”.

El historial

Vélez y Unión jugaron 62 encuentros. El Fortín logró 27 victorias y marcó 78 tantos. Los Tatengues consiguieron 14 triunfos y anotaron 48 goles. Empataron en 21 oportunidades y estos fueron los últimos cruces:

—Superliga 2018/19 (25/11/2018) / Unión 0 Vélez 2 (Nicolás Domínguez, Lucas Robertone)

—Superliga 2017/18 (06/12/2017) / Vélez 0 Unión 2 (Franco Soldano, Lucas Gamba)

—Torneo 2016/17 (22/04/2017) / Vélez 2 (Mariano Pavone; Matías Vargas) - Unión 1 (Franco Soldano).

—Torneo 2015 (29/03/15) / Unión 1 (Ignacio Malcorra) - Vélez 0.

—Torneo Final 2013 (16/06/2013) / Unión 1 (Pablo Magnín) Vélez 1 (Lucas Pratto)

—Torneo Inicial 2012 (02/12/2012) / Vélez 2 (Facundo Ferreyra x 2) Unión 0

—Torneo Clausura 2012 (17/03/2012) / Unión 3 (Rodrigo Erramuspe x 2, Pablo Magnín) Vélez 3 (Iván Bella, Juan Manuel Martínez Federico Insúa)

— Torneo Apertura 2011 (11/09/2011) / Vélez 0 Unión 1 (Paulo Rosales).

Con las dos casacas

—Arqueros: Jorge Bartero, Pablo Cavallero, Juan Carlos Piccard, Nery Pumpido, Carlos Trucco.

—Defensores: Alejandro Giuntini, Raúl Gorostegui, Fernando Ortiz, Héctor Ártico, Hugo Ismael López, Daniel Killer, Aldo Noblea, Horacio Morales, Orlando Luis Ruiz, Roberto Trotta, Luciano Vella.

—Mediocampistas: Carlos Amodeo, Ricardo Bosich, Julio César Jiménez, Juan Carlos Lapalma, Osvaldo Fernández, Mario Olivera, Aldo Rodríguez, Hugo Saggioratto, Horacio Manuel Santillán, Héctor Vitale, Víctor Zapata, Diego Zabala, Mauro Pittón.

—Delanteros: Fernando Husef Alí, Miguel Ángel Benito, José Antonio Castro, Néstor Cataldo, Osvaldo Escudero, Félix Nieto, José Luis Lanao, Mario Lorenzo Nogara, Marcelo Rufini, Hugo Gentiletti, Jorge Salas, Lucas Pratto.