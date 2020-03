https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A las 19 de hoy, en el 15 de Abril

Después del mal trago, Unión le apunta a Vélez

Es el último partido de Heinze en los de Liniers y la despedida en casa del Tate para la Superliga. Madelón no confirmó el once titular porque piensa en mover piezas.

“Hay que seguir, no queda otra”, dijo dolorido Leonardo Carol Madelón en los vestuarios de Atlético de Rafaela, donde este Unión, que avanzó en la Copa Sudamericana eliminando a un grande como el Mineiro, no pudo hacer lo mismo en la Copa Argentina, donde el humilde Dock Sud lo sacó de pistas en la tanda de penales. Ahora, para superar ese mal trago, llega el tiempo de desquite: a las 19 recibirá a Vélez en el 15 de Abril con el aliento de su gente. Será, además, la despedida del “Gringo” Heinze del “Fortín de Liniers”, porque ya anunció que no sigue. Tenés que leer Centurión no viajó: se murió su abuela Esta vez, de cara al juego de hoy, muy pocas pistas del probable once de Leo Madelón, en el contexto de algunas bajas —Corvalán, Carabajal— y de varios “bajones” individuales en cuanto a rendimiento técnico. Enfrente, el siempre complicado Vélez, tendrá una baja importantísima de último momento, ya que no viajó a Santa Fe el desequilibrante “Ricky” Centurión, porque ayer falleció su abuela y Heinze decidió desafectarlo de la delegación oficial que salió de Liniers en avión a esta ciudad. El Tate necesita sumar, lo que sea y como sea, pensando en el promedio del descenso a futuro, para no tener sorpresas. Ya no sólo pensando en la Copa Superliga —11 partidos para el promedio— sino en la próxima temporada del fútbol argentino, que volverá al formato AFA desde calle Viamonte. El simple dato de hacer concentrar a Bonifacio, genera la expectativa de la vuelta del ex Gimnasia al once titular, con lo cual podría cruzar Cabrera a la izquierda y de esa manera solucionar el tema de los carriles. Hay que recordar que del lado izquierdo está lesionado Corvalán y suspendido Carabajal, además de los malos rendimientos de Milo y Braian Álvarez. Y la otra incógnita está en el doble “5”, un puesto en el cual no concentró el uruguayo Assís por una molestia física y podría recuperar acción el otro charrúa, Javier Méndez. ¿Saldrá Cecchini o tendrán chances de mantenerse los tres volantes de contención juntos para cortar el buen circuito de Vélez?. Lindo cierre en Santa Fe, por la actitud permanente de Unión y por el fútbol de Heinze, que se va hoy de Vélez. Los once: Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli, Milo; Bonifacio o Cañete, Elias, Cecchini o Méndez, Cabrera; Troyanski y Bou. Abren cancha a las 17.30 El partido de hoy entre Unión y Vélez está programado para las 19, estando prevista para las 17.30 la apertura del estadio 15 de Abril. La oficina de socios, para cualquier tipo de consultas, atendía de 9 a 15. La venta de boletos se realiza desde las 10 y hasta el inicio del partido, únicamente en Boleterías sobre Bv. Pellegrini. Precios plateas: platea preferencial y palcos, 950 pesos; plateas altas y laterales, 700 pesos; platea Redonda, 550 pesos. Precios generales: las preferenciales (ingreso por Cándido Pujato) a 800 pesos; damas, jubilados y pensionados, 400 pesos; menores de 11 años, deben comprar seguro menor de 200 pesos. Plateas no socios: altas y laterales, 1.650 pesos (incluye general) y platea Redonda a 1.450 pesos (incluye general). Los menores de cinco años (inclusive) acompañados por un adulto no abonan platea. Los no socios deben adquirir seguro menor (200 pesos) y los socios ingresan con carné más cuota al día. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

