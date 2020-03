Paro de mujeres: El Gobierno valló la Casa Rosada y dispuso que no haya control biométrico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No le descontarán el día a las empleadas que adhieran a la medida de lucha ni perderán el presentismo. La ministra Gómez Alcorta explicó: “Queremos visibilizar el trabajo formal y el informal que llevamos adelante diariamente".

A través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Gobierno dispuso que hoy no haya control biométrico en las oficinas del Estado nacional y que no deberán efectuar descuentos a las empleadas que no asistan a sus trabajos.

A la par, la Casa Rosada volvió a amanecer vallada, una medida de seguridad que se tomó por la movilización que se realizará por la tarde con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró ayer y que en Argentina motivó homenajes también hoy. Asimismo, la Catedral de Buenos Aires amaneció rodeada de una importante valla.

En una nota que el sábado envió a las oficinas de recursos humanos del Gobierno, Ana María Castellani informó que “en apoyo al paro internacional de mujeres que se realizará el día lunes 9 de marzo, la adhesión de las trabajadoras de la Administración Pública Nacional a la mencionada medida de lucha quedará exceptuada del control biométrico, y no se deberán efectuar por el día, ni impactará en el presentismo”

La medida forma parte de la política de la gestión de Alberto Fernández y es impulsada en forma activa por el Gabinete de Políticas de Equidad de Géneros que encabeza la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien hoy también difundió la postura oficial en torno del tema.

“Entendemos que es un día en el cual queremos visibilizar tanto el trabajo formal y remunerado como el otro trabajo, el que llevamos adelante diariamente y es invisibilizado, que se hace cada una de las casas, en nuestras familias, que es lo que permite efectivamente mover el mundo”, dijo la Ministra.

Y agregó: "El lema del paro en este año es ‘la deuda es con nosotras’, centralmente en alusión a los desafíos pendientes en materia de igualdad de oportunidades y de derechos que, a pesar de los avances que vamos teniendo a través del tiempo, somos conscientes que distan mucho de que la igualdad sea el parámetro que rige en nuestras vidas”.

La razón por la que el paro se realiza hoy lunes y no ayer domingo es, simplemente, porque este es el primer día laborable de la semana para la mayoría de las actividades. Si el paro se hubiera realizado ayer, los efectos habrían sido nulos.

Los paros por el día de la mujer trabajadora se iniciaron en el 2016 cuando un grupo de activistas se opusieron a un proyecto de ley que buscaba la penalización del aborto. Desde entonces, se viene llevando adelante la medida en gran cantidad de países del mundo, lo que incluye a la Argentina que, después de la gran movilización en el 2015 por el #NiUnaMenos se transformó en un referente ineludible de la lucha de las mujeres en la región y en el mundo.

Este año, particularmente, existe una gran expectativa por el primer proyecto de ley para legalizar el aborto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, lo que sensibiliza al activismo feminista y mantiene en alerta a quienes se oponen, que creen posible el freno de la iniciativa en la Cámara de Senadores, normalmente más conservadora que Diputados. "

Sin embargo, el Gobierno está decidido a realizar un debate rápido y lograr la sanción de esta demanda que lleva varias décadas en la Argentina, impidiendo que los sectores “celestes” tengan tiempo de organizarse para salir a las calles. “No los obligamos a que voten a favor, pero si está en contra, que se ausenten”, es el mensaje de la Casa Rosada a los senadores que se niegan a votar el proyecto.