Por Pbro. Daniel Varayoud Carta abierta al Sr. Presidente de Argentina, Alberto Fernández

Pbro. Daniel Varayoud (*)

Sr. Presidente: en el discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones del período 138 del 1 de marzo se refirió al tema del aborto.

Lamentablemente en sus palabras se refleja un interés político y no una preocupación social. Es decir, “quedar bien” ante “un alud” de la propuesta abortista. Bajo la justificación de: “Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede”. Y parece sostener como hipocresía un debate sobre el tema, como si fuera obvio que el aborto no debería discutirse, y que la ley no tiene ningún fundamento más que el relativismo de las decisiones arbitrarias. Sr. Presidente sin duda para los que piensan desde el relativismo de las leyes, carece de importancia que se piense legislar a favor de la muerte de inocentes. Por otro lado, ¿Dónde radica la hipocresía? O acaso no es más hipócrita relativizar la vida y hacer de la verdad un juego en el que los intereses partidarios, económicos, sociales tengan más peso que la verdad en sí misma. Porque no se puede negar que la vida se inicia desde el primer instante de la concepción, y lo que está en el seno de la madre no es “una cosa” sobre la que alguien, incluso la madre, tenga más derechos que los naturales derechos que tiene cualquier vida.

Por otro lado, decir que de cualquier modo “el aborto sucede” es como decir: “Hay robos, por lo tanto, despenalizamos el delito” y el fundamento es, que es un hecho que se puede comprobar. Así, los derechos de propiedad de inocentes son lesionados, y quedan subyugados a la violencia de los delincuentes. Esto puede mostrar que: algo que sucede, no puede establecerse como ley, principio básico del derecho.

Usted afirmó que “un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general”, no hay duda, pero, si esto es así, y lo es, ¿acaso la vida en el vientre de la madre no es ya un ciudadano que está en camino de socializar su vida? No entiendo su expresión.

Hay una contradicción, salvo que niegue la confirmación científica de que el feto en el vientre de la madre tiene vida propia y es un ser humano. ¿Por qué a esa vida se le priva del derecho de ser protegía? Tampoco entiendo lo de “obviamente a las mujeres en particular”. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres son más débiles o que tienen otros derechos que el varón. Implícitamente está negando los derechos universales, sea varón o mujer.

Además, ¿la persona por nacer, carece de derechos? ¿No es acaso, en el vientre de la madre, la persona más vulnerable y quien tiene los más privilegiados derechos por encima de la arbitrariedad de decisiones irresponsables?

Sí, es verdad que, “en lo avanzado de la sociedad” se necesita respetar las decisiones individuales, pero, la pregunta es: ¿Las decisiones individuales están por encima del derecho a la vida? Y usted continúa: “disponer libremente de sus cuerpos”. Sí, está bien, cada uno es libre para grabar en su cuerpo un tatuaje, colgarse objeto, etc. Pero nadie es libre de disponer del cuerpo de otro porque la vida siempre se inició, se inicia y se iniciará en el cuerpo de “otro”, concretamente; la mujer. Que ella nunca pierde el derecho sobre su cuerpo, pero que, no tiene el derecho sobre el cuerpo del hijo engendrado. Y las circunstancias no alteran la verdad de la vida, sobre todo en la vida por salir a la luz.

En esta ley viola el derecho de la mujer porque no se tiene en cuenta las consecuencias psicológicas provocadas por el aborto, y más grave aún es, que la mujer no es informada de estas consecuencias ni del proceso que se realiza. También muchas mujeres son forzadas a abortar, sin su decisión, obligadas por padres o algún tercero. La ley debería contemplar y proteger estas situaciones.

La ideología y el desconocimiento de los derechos fundamentales de toda vida lo conducen a “presentar un proyecto de Ley de interrumpir voluntariamente el embarazo que legalice el aborto”. La sociedad, a través de sus representantes, ya tomó una decisión hace apenas algo más de un año.

Está mostrando una gran debilidad democrática, muy propia de la decadencia moral de nuestra sociedad. A partir de la corrupción política que más allá de generar un sistema jurídico estable basa sus leyes en fundamentos relativos.

Tampoco se entiende, señor Presidente por qué el aborto será legal, según lo propone usted, “en el tiempo inicial del embarazo”. ¿Cuál es el tiempo inicial? ¿Cuál es la diferencia entre matar en un tiempo u otro?

Debería leer el veto presidencial de Tabaré Vázquez contra el aborto en el 2008, dice: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser”.

Y prosigue: “El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia”.

Cuando usted dice, “que esta ley permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar”. Pregunto, ¿Por qué el pueblo tiene que, con sus impuestos, hacerse cargo del aborto cuando una gran parte de la sociedad no está de acuerdo?

¿Por qué no se implementa una estructura o red de verdadera protección a las dos vidas? No es justo este proyecto de ley. El acceso al sistema de salud debería estar enfocado a mejorar y cuidar la misma. Habría otras prioridades que necesitan un marco legal para la protección de la salud pública. Como ejemplo podríamos poner el cáncer, ¿por qué no se contempla como salud pública gratuita el tratamiento de quimioterapia? Eso sí se puede admitir como salud pública. Pero esto no sería “popular” y no serviría para ideologías perversas.

Es muy triste ver, que el mundo contempla en Argentina un sistema legal tan marcado por falta de valores y me animo a decir tan corrupto; fundado en principios relativos y no sobre los valores permanentes que trascienden las culturas, los países, el tiempo, la realidad.

Sería bueno esperar que mentes más brillantes y realistas pudieran tener fuerza frente a este sistema debilitado por la corrupción legal. Y así pueda mostrarse la belleza de la ley que protege a todos y con especial dedicación a los más débiles y vulnerables.

(*) Sacerdote Católico