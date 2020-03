Rosario: alumnos llegaron de Italia y ahora deben quedarse en sus casas por el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.03.2020

18:26

Como los mayores de 60 años son el grupo más vulnerable, les recomendaron que no visiten a sus abuelos.

Un grupo de alumnos del colegio Dante Alighieri se trasladó desde Rosario a Italia de viaje de estudios. Ese país europeo es uno de los más afectados por la epidemia mundial de coronavirus, la enfermedad que se propagó desde China hacia el resto del mundo. Por lo tanto, al regresar se dispuso que permanezcan aislados en sus casas.

Miguel Rabbia, secretario de Coordinación de Salud de la Provincia del área de Rosario, habló con los medios sobre este grupo de chicos y sobre esta problemática en general. “El protocolo del Ministerio de Salud de la Nación estipula que todas las personas que vienen de viaje del exterior deben tener restricción domiciliaria por 14 días. Este es el protocolo que estamos ejecutando y controlando con cada uno de los alumnos y de las personas que acompañaron en este viaje”. En esta excursión participaron 48 estudiantes junto a un grupo de acompañantes. Rabbia agregó que todos los viajeros que retornan por estos días a nuestra región desde países con gran cantidad de casos de esta epidemia deben tener un aislamiento domiciliario por 14 días. El funcionario aseguró que no hay ningún reporte de síntomas por parte de este contingente.

Una vez aislados en sus domicilios, las personas que llegan desde zonas de trasmisión sostenida, como se denomina a las regiones con mayor cantidad de infectados, deben seguir una formalidad. “Para estas familias hay un protocolo de llamado diario donde se verifica el estado de situación de cada una de las personas. Se transmiten medidas de cuidado frecuente para los convivientes como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes”, afirmó Rabbia. También sostuvo que estos alumnos no deben visitar a sus abuelos, ni estos a los chicos ya que los mayores de 60 años son los más vulnerables a esta enfermedad.

El secretario también dio detalles sobre la forma de propagación: “La enfermedad tiene un período de incubación de 2 a 14 días, en general es de 2 a 5 días. Es de muy baja probabilidad la chance de contagio antes del inicio de los síntomas. Esto nos da cierta tranquilidad. Si aparece alguna persona con síntomas, se tomarán otras medidas siguiendo los protocolos internacionales establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación”.

El secretario de Coordinación de Salud de la Provincia del área de Rosario, Miguel Rabbia, explicó la situación. Foto: El Litoral

Evitar viajes al extranjero

Otro consejo que dio Rabbia fue el evitar los viajes hacia fuera de Argentina: “Si lo pueden posponer, nos parece lo más conveniente porque hay transmisión sostenida en un conjunto de países que visitamos nosotros frecuentemente que son España, Italia, Francia, Alemania. También hay transmisión sostenida en China, Irán, Corea del Sur, Japón. Evitar esos viajes a menos que sea imperiosa la necesidad. Si son personas de 60 años o más, sugerimos que se suspendan”.

Los síntomas del coronavirus son: fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta o agitación. Allí se deberá llamar a un servicio médico. “Hay un protocolo telefónico que dictamina si estamos ante un caso sospechoso o no y ahí comienza la emergencia sanitaria”, aseveró el secretario provincial.

De todas maneras, nuestro país no es uno de los más afectados por la epidemia. “En Argentina estamos con más tranquilidad, estamos con más libertades, pero en algunos lugares hay restricciones de actos masivos. Incluso Italia bloqueó parte de sus fronteras internas”, comentó Rabbia.

Por último, en la rueda de prensa el secretario habló sobre las medidas profilácticas: “La higiene de manos permanente con lavado o con alcohol en gel. El mantener ventilados los domicilios. Son las herramientas más importantes. Sin las manos limpias, no tocarnos la cara, los ojos, la nariz. No ingerir alimentos si no tenemos las manos debidamente higienizadas”.

Por otra parte, cabe mencionar que otro grupo de alumnos, ellos del Colegio Español, regresó el domingo 8 desde España a Rosario. Ellos también tomaron medidas de prevención como el no acudir por 14 días a clases.