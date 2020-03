https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.03.2020 - Última actualización - 20:30

Para "garantizar el empleo de los argentinos" El Gobierno convoca a las petroleras para analizar medidas ante la baja de precios del crudo

El Gobierno nacional convocará a las empresas petroleras para analizar un conjunto de medidas orientadas a "garantizar el empleo de los argentinos", que podría verse afectado por el impacto local de la fuerte caída de los precios internacionales del crudo.



Fuentes oficiales informaron a Télam que el gobierno "sigue de cerca" la evolución de los precios del petróleo que registró caídas de hasta un 25% durante la jornada de hoy y analiza "alternativas de medidas a consensuar" para atenuar el impacto que la situación puede tener en el país.



La convocatoria a los principales actores de la industria petrolera está en manos del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien hoy estuvo reunido con el presidente de YPF, el economista Guillermo Nielsen.



"Se sigue de cerca la evolución de los precios internacionales y se analizan medidas orientadas a garantizar el empleo de los argentinos", dijo a Télam una fuente gubernamental, quien aseguró que "se van a convocar a todas los sectores del sector con el objetivo de consensuar medidas en esa dirección".



El problema no sólo afecta a las operadoras en el no convencional de Vaca Muerta, sino también a las operaciones convencionales de provincias como Chubut y Santa Cruz, ya que de no haber un acuerdo global podrían ser las primeras afectadas en la baja de equipos y por ende la concreción de despidos.



La idea en el Gobierno es "resolver a la brevedad posible las medidas alternativas para las cuales hay algunas opciones avanzadas para encontrar un esquema que no afecte principalmente al empleo" del sector hidrocarburífero, planteó la fuente.



En el Gobierno se siguió con "preocupación la evolución del tema" en los mercados internacionales que culminó la jornada con precios del Brent -que se toma de referencia en la Argentina- en US$ 34,42 el barril (-24%) y del crudo WTI que cerró a US$ 30,96 (-25%), una caída que por la magnitud diaria no se registraba desde 1991, en ocasión de la Guerra del Golfo.



Si bien hay decisión de no anticipar las medidas en análisis, en el Gobierno rechazan la idea de establecer un nuevo "barril criollo", es decir un precio sostén para la producción en los yacimientos nacionales que permite sobrellevar períodos de bajos precios internacionales tal como ocurrió en 2014.



El Gobierno aún no dejó trascender si la convocatoria a las petroleras se extenderá a las empresas de servicios -grandes responsables del empleo- y de las provincias hidrocarburíferas que aún no se expresaron al respecto.



El riesgo mediato de la caída de precios del Brent y del WTI repercute en las inversiones y en el nivel de actividad de todo el rubro petrolero, por lo que el objetivo del Gobierno es mantener los equipos y los empleos que las compañías tienen en cada una de las formaciones.



"Así como a principios de año tuvimos una suba extraordinaria en el precio internacional del crudo y las petroleras reclamaban un incremento que no se dio, ahora es otro episodio exógeno que amenaza con afectar el normal desenvolvimiento del mercado", dijeron las fuentes consultadas por Télam.



En consecuencia, las nuevas referencias internacionales "pueden afectar el empleo de los argentinos con lo cual hay que buscar alternativas", insistió.



Ante los fuertes movimientos de la jornada, el director de G&G Energy Consultants, Daniel Gerold, consideró que "este evento económico de primera magnitud mundial representa un problema grande para la Argentina", ya que "las empresas -incluida YPF- deben estar revisando el presupuesto de inversiones a la baja porque no van tener precio para sostenerlas".



"Cuando los precios eran mayores se debió haber subido más los precios, lo que tiene gran oposición de la gente y la política que no comprenden que esos mayores ingresos son los que permitiría tener una reserva de dinero cuando vienen estos momentos tan agudos de crisis tan fuerte", se lamentó Gerold.



Por su parte, la Directora General del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Belén Ennis, planteó -en declaraciones a Télam- que "hay que subir el precio del barril mediante un precio sostén para poder defender la actividad, pero no sólo la producción sino también el empleo, sobre todo de provincias que vienen muy golpeadas".



"Otro eje de la cuestión es dejar en claro que las productoras ahora vienen a pedir muy posiblemente los subsidios del Estado, mediante un barril criollo, pero es una oportunidad para el Estado de ayudar pero convenir en esa mesa que los precios internacionales ya no tienen que regir en la Argentina", reseñó Ennis.



Con información de Telam