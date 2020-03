https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia de género

Fátima Acevedo había denunciado seis veces a su ex pareja

Fátima denunció seis veces a su ex pareja desde 2017 hasta días antes de su desaparición.

