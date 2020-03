Castraciones gratis y garrafas accesibles: los servicios municipales para la semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Continuarán las tareas de fumigación y la venta de garrafas a precios accesibles durante todo marzo. Además, sigue abierta la Ventanilla Única de Eventos, y las castraciones gratuitas en distintos barrios.

La Municipalidad local recordó el cronograma de servicios vigentes durante todo marzo, el cual incluye incluye tareas de fumigación y venta de garrafas a precio accesible. Además, sigue abierta la Ventanilla Única de Eventos para el registro de las actividades impulsadas por el sector privado. También, el cronograma de castraciones y vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad.

El servicio de fumigaciones se presta de lunes a viernes en distintos puntos de la capital provincial, con un calendario especial durante lo que resta del verano. Para los operativos se utilizan motomochilas y pulverizadores con larvicidas o adulticidas según la zona, pero en todos los casos con insecticidas de baja toxicidad. Cuando las condiciones climáticas son adversas, el servicio se suspende.

Con la modalidad de pulverizador se fumiga en la Costanera Oeste, desde el monumento al Brigadier General Estanislao López hasta la rotonda de Artigas, incluyendo el Paseo Muttis, la Escuela Dr. Nicolás Avellaneda y el Parque de la Locomotora. La misma cuadrilla llega hasta la plaza de la Basílica de Guadalupe.

Los equipos trabajan también en la zona de zanjón Tacca, los barrios Centenario y Chalet, desde Circunvalación Oeste hasta General López; y por General López, desde el puente de Circunvalación Oeste hasta Gaboto (zona sur). Además, están en el zanjón de la Casa Bomba N° 1, Camino Viejo a Esperanza, el zanjón de Estado de Israel hasta Teniente Loza, y el zanjón Teniente Loza.

Por otra parte, la fumigación abarca las zonas de las ciclovías, el Parque Federal, la Redonda, el ex-Jardín Botánico, la Costanera Este completa, el Paseo de la Laguna, la zona de confiterías frente a ciudad universitaria y todos los espacios verdes linderos, la Ciclovía II, el barrio El Pozo, el distrito Noroeste, Altos del Valle, Nueva Santa Fe y Favaloro.

En cuanto a la modalidad de motomochilas se fumiga en el Parque del Sur en forma íntegra, incluyendo la zona del Convento de San Francisco. Las actividades continúan por la ex-Estación del Ferrocarril Mitre y La Baulera. Posteriormente, se abarca el Parque Garay completo, el cantero central del bulevar Pellegrini y desde Naciones Unidas hasta el zanjón Suipacha inclusive.

El cronograma incluye también los barrios Centenario, Chalet, San Lorenzo, La Esmeralda y Las Delicias. Los equipos trabajan, además, en el Predio Ferial, la Estación Terminal de Ómnibus, la zona interior del puerto hasta el Club Regatas y el Molino Marconetti. Se trasladan después a la zona de la Ciclovía III, desde Alem hasta Casanello por Vélez Sarsfield, la Estación Belgrano y todos los espacios verdes sobre Vélez Sarsfield. Se completan los barrios Las Flores I y II; calle Europa, entre Estanislao Zeballos y Regimiento 12; y Europa al 7900, hasta Gorritti;. La actividad continúa por callejón Funes, callejón El Sable, Av. Peñaloza y Blas Parera.

Garrafas accesibles

Gracias a gestiones del municipio con distribuidoras de gas envasado, están a la venta garrafas de 10 kilos a un valor de $ 340 en distintos puntos de la capital santafesina. Los martes, la venta de garrafas se lleva a cabo de 11 a 13 horas en el Jardín Botánico (avenida Gorriti al 3900), en la intersección de avenida 12 de Octubre y Hugo Wast, en la Plazoleta de los niños de Colastiné Sur, en la Plazoleta Isabel La Católica (Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez) y en la Estación Mitre (General López 3685).

Los miércoles, se consiguen de 11 a 13 horas en avenida Peñaloza y Callejón Roca; en Vecinal La Esmeralda (La Esmeralda 2471); en la intersección de Benedicto Díaz y Urbano Pedriel, La Guardia; en Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos, frente a la Escuela Don Bosco; y en la Rotonda del Club Colón.

Los jueves, el servicio se presta de 11 a 12 horas en el kilómetro 0 de la Ruta 1, y de 12 a 13 horas en Antonio De Petre y Hermana Serafina, en barrio La Guardia. En el horario de 11 a 13 se desarrolla en cuatro puntos: Vecinal Santa Marta (Chubut 6291), Plaza de la Paz de Alto Verde, el Solar Municipal de Varadero Sarsotti y el Centro Integrador Comunitario de Facundo Zuviría al 8000.

Los viernes de 11 a 13 horas, la venta se lleva a cabo en la capilla San Joaquín y Santa Ana (Hernandarias 5436); en el Solar Municipal de Colastiné Norte (Las Macluras y Las Orquídeas); en la esquina de Gobernador Freyre y Ruperto Godoy, barrio Los Hornos; frente a El Alero de bulevar French, entre Necochea y Sarmiento; y en la vecinal Barrio Chalet (Roberto Arlt 3951).

Castraciones gratuitas

Por otra parte, el gobierno local continúa con el cronograma en distintos barrios de la capital provincial. El procedimiento es totalmente gratuito y consiste en 60 castraciones por día. Las tareas se completan en el Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA), ubicado en Obispo Gelabert 3691, de 7 a 18 horas (teléfono 155-394576), y en el Jardín Botánico, por calle San José 8400, de 7 a 13 horas.

También, en el horario de 8 a 12, se llevan a cabo las castraciones en la vecinal Altos del Valle (Los Pinos 2492) hasta el jueves 12 de marzo. El cronograma continúa el viernes 13 en la Asociación Civil El Nogal (Ruta 1, kilómetro 1.3); del 16 al 20 de marzo, en la vecinal La Esmeralda (Esmeralda 2471); los días 25 y 26, en el CIC Roca (Callejón Roca y Rivadavia); el viernes 27, en la vecinal Colastiné Sur (calle pública S/N); y el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril, en la vecinal Las Delicias (Alfonsina Storni 3090).

Las castraciones se realizan mediante turnos (no por orden de llegada), por lo que los interesados deben anotarse previamente en la vecinal de su barrio. Aquellos que no pertenezcan a la zona donde se está castrando, deben pedir turnos en el IMUSA o en el Jardín Botánico. Quienes no necesitan castrar, sino llevar sus perros y gatos para vacunación antirrábica y desparasitación no necesitan turnos, sino que simplemente deben acercarse a los lugares establecidos en el cronograma o comunicarse telefónicamente al 155 394576.

Registro de eventos

Las personas interesadas en realizar eventos en la ciudad deben completar la “Solicitud de autorización y/o auspicio de evento” a través de la Oficina Virtual, disponible en la página web del municipio: www.santafeciudad.gov.ar. Se deberá seleccionar la opción “Iniciar trámite” e ingresar la información solicitada en las distintas instancias del diálogo. También se puede realizar el trámite en el Palacio Municipal (Salta 2951), de lunes a viernes de 7.30 a 15.