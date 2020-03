Borgonovo: "Si no hay ley en estos días, damos por terminado el tema"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Gobierno responsabilizó a Miguel Lifschitz del eventual fracaso del proyecto; “no abre la boca”, se quejó. Dijo que el texto alternativo del Frente era “una pantomima y una farsa”.

“Si no hay ley (de Emergencia) en los próximos días, van a pasar varias cosas. La primera es que el Frente Progresista será responsable de quebrar una pauta de convivencia política que ha sido norma en Santa Fe desde 1983 a la fecha”. Con esa contundencia, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, responsabilizó a la oposición, y particularmente al socialismo, del eventual fracaso de la ley de emergencia. En diálogo con El Litoral, uno de los funcionarios responsables de negociar el texto de la controvertida ley, se quejó de la actitud “mezquina, lamentable y penosa” del Frente Progresista que, a su criterio, sólo aspira a poner palos en la rueda. Y ratificó que la intención de la Casa Gris es promover el tratamiento sobre tablas del proyecto el próximo jueves en Diputados. “La hipocresía tiene un límite”, bramó.



“Es la primera vez que la oposición está determinada a trabar la gestión de gobierno. Sin ninguna duda. Si no hay ley, quedará claro que están jugando a eso -aseveró-. Siempre, la oposición controla y critica, pero acompaña. El peronismo votó todo tipo de endeudamientos teniendo mayoría en las cámaras; votó presupuestos y hasta leyes impositivas. Nunca trabó la gestión y siempre consideró que el Ejecutivo tenía derecho a solicitar las leyes que entendiera necesarias. Si hay alguien que sabe eso es Miguel Lifschitz. Fue gobernador hasta hace tres meses y hoy es presidente de la Cámara (de Diputados). Entonces, si no hay ley, evidentemente, es porque la oposición está tomando una postura muy complicada. Curiosamente, Lifschitz no habla, calla; mientras sus diputados más jóvenes se dedican a dejar planteadas todas las chicanas, palos en la rueda y excusas para no tratar la ley”.

- ¿Responsabilizan a Miguel Lifschitz del eventual fracaso de la ley?



- Yo lo responsabilizo. Esto es lo que yo pienso. Además, veo que ante un tema de tanta seriedad, él se mantiene en silencio, no abre la boca; y sus diputados más jóvenes piden informes, y dicen que se necesita un proceso de discusión... ¡Nosotros venimos desde diciembre con este tema! Las reuniones con legisladores de ambas cámaras y partidos políticos fueron numerosas, reiteradas y a la vista de todos los santafesinos, en mi despacho, así que soy protagonista de eso. Entonces ¡¿que me vengan a decir ahora que esta ley necesita un proceso de debate porque no se ha tratado, cuando hasta los diputados participaron de esas reuniones y cuando algunos de esos legisladores trataron el presupuesto sobre tablas hace tres meses?! No acepto que ahora nos quieran volver a demorar los mismos que votaron un presupuesto sobre tablas, porque ésa es la ley más importante que tiene una provincia y se supone que debe tener el tratamiento más pormenorizado. ¡¿Esos mismos legisladores del socialismo que votaron la ley de leyes sobre tablas ahora dicen tener un rosario de pedidos de informes, y la necesidad de conocer el proyecto después de un mes y medio de reuniones?! Hay un límite para la hipocresía. Como actitud política es lamentable.

- La oposición sostiene que si el gobierno rechazó el proyecto alternativo del Frente en el Senado, que autorizaba un endeudamiento por 22 mil millones, es porque al Ejecutivo sólo le interesan los superpoderes. ¿Qué responde?



- Eso era una pantomima; no una respuesta concreta. Era una farsa. De los 14 mil millones de pesos que ellos (los legisladores del Frente) dicen que hay para la provincia dentro de esos 22 mil, hay casi nueve que son los que ya estaban en el presupuesto para equilibrarlo porque era deficitario. El resto era para atender la deuda que nos dejaron con la obra pública. Ergo, fondos frescos para adelante, para atender las necesidades que el gobierno de Santa Fe plantea como el Fondo Alimentario, Sanitario o el congelamientos de tarifas, no hay. Lo que dicen que le dan a la provincia es lo que ya estaba; para el resto no hay un peso. Es imposible aceptar eso. No hay un peso para reconstruir el FUCO. Todo tiene un límite. A mí me parece sinceramente que la oposición en la Legislatura se atribuyó las facultades del gobierno. El que decide y sabe qué crédito necesita y lo solicita es el Ejecutivo. El peronismo (siendo oposición) siempre acompañó los pedidos de la Casa Gris. Lo hizo cuando era gobernador Binner, Bonfatti y también Lifschitz. No hay un solo ministro del gobierno anterior que pueda decir que podría haber hecho más de lo que hizo en su área, si el peronismo no le hubiera trabado fondos, leyes o contrataciones. Entonces, que en el marco de una emergencia nacional y provincial, con municipios asfixiados y en un contexto mundial que también se ha agravado, se juegue a la cosa mezquina, la verdad que es lamentable y penoso. Es un antes y un después en la vida de Santa Fe. Porque todos se llenan la boca hablando de las instituciones y de su respeto, pero perdieron las elecciones y en los hechos hacen lo contrario. Están más preocupados por dañar al adversario que le ganó en las urnas, que por colaborar en beneficio de los santafesinos. Nunca vi una cosa igual.

- ¿Tiene chances el tratamiento sobre tablas el jueves?



- No lo sé. Nosotros pensamos que si no hay ley en los próximos días, damos por terminado el asunto. El gobierno va a gobernar y le cumplirá a la gente usando todas las herramientas que dentro de la ley tenemos. Vamos a tener que hacer las cosas con más dificultades, con más tiempo, que es lo que queríamos evitar. Y va a ser así porque la Legislatura impidió esta ley. Pero a la gente le vamos a cumplir igual, como lo dijo el gobernador, de una forma o de otra.

Se reúne la mesa del Frente



Este miércoles, en la sede del Partido Demócrata Progresista de esta ciudad, se reunirá la Mesa Ejecutiva del Frente Progresista. La integran representantes de la Unión Cívica Radical, del Socialismo, del PDP, Gen y Creo. Asistirían los intendentes Pablo Javkin y Emilio Jatón, de Rosario y Santa Fe, respectivamente.

En vísperas del día en el que el gobierno quiere agotar la estrategia parlamentaria para la Ley de Emergencia, la oposición pretende rediscutir su posición frente al tema.



Según adelantaron fuentes partidarias a El Litoral, se determinará en esa conversación el grado de homogeneidad existente en la coalición respecto del proyecto, puesto que algunos dirigentes consideran que es “una irresponsabilidad política” dejar caer todo el texto de la ley.



De hecho, Javkin mantuvo contactos con funcionarios del Ejecutivo en las últimas horas. Y otros referentes consultados por este diario adelantaron que la intención este miércoles es explorar un “texto intermedio” de proyecto de ley que pueda mixturar el dictamen de minoría del Senado con las aspiraciones del Poder Ejecutivo.