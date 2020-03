"Hay que dar la cara y poner el pecho"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El experimentado zaguero de Unión reconoció que Vélez fue superior; también que “se pagaron caro los errores”; y que “hay que apretar los dientes y darle para adelante”.

Leonardo Madelón no habló luego de la derrota 3-0 ante Vélez. Las razones no fueron explicadas, pero seguramente las habrá tenido como para no dirigirse a los hinchas rojiblancos.

Quienes sí lo hicieron fueron algunos jugadores, entre ellos el más experimentado, Jonathan Bottinelli. Los siguientes son los conceptos del capitán de Unión tratando de explicar los motivos de la caída frente al equipo de Liniers:

* “Estamos pagando muy caro los errores. Nos equivocamos dos veces y la fuimos a buscar adentro, después se hizo muy cuesta arriba. Vélez juega bien, maneja muy bien la pelota, es un equipo muy bien trabajado y realmente lo hicieron bien”.

* “Nosotros llegamos pero nos faltó un poquito de eficacia. Tuvimos varias llegadas para descontar, hasta pudimos igualarles el partido cuando estábamos 2-0 abajo, pero estamos errados con el arco y eso sumado a los errores que tenemos hace que no podamos sumar”.

* “Los errores que tenemos son técnicos, a veces uno quiere tomar la mejor decisión, las jugadas a veces se prestan para intentar jugarla bien, darle la pelota a un compañero para que no esté tanto tiempo en el aire y llega la equivocación que la pagamos muy caro”.

* “Otras veces capaz que Sebastián (Moyano) nos salvaba o el rival la tiraba afuera, pero últimamente nos está tocando que cada vez que nos equivocamos la vamos a buscar adentro”.

* “Lo que pasa es que hay que dar la cara. Cuando las cosas no van hay que dar la cara igual que cuando las cosas salen bien. Hemos tenido dos años muy buenos y por eso la gente exige sabe que este equipo le ha dado grandes alegrías. Hoy nos está tocando la mala y hay que afrontarlo, poner el pecho y tirar para adelante”.

* “Los murmullos de la gente son entendibles porque quieren ver jugar bien al equipo, pero no ayudan a muchos chicos que recién están empezando. Ese murmullo es una carga, por eso hay que trabajar más lo sicológico, Hay que entender que errores cometemos todos, tanto los chicos como los grandes, y hay que saber llevar eso”.

* “Hay que ser realistas, nada más. Las cosas no nos están saliendo bien y para que las cosas salgan bien tenemos que trabajar más, doblegar esfuerzos, la concentración en estos momentos es determinante”.

* “Evidentemente lo que estamos trabajando hoy no nos alcanza. Tenemos que trabajar más todavía, y obviamente charlar, hablar, analizar y corregir los errores que venimos cometiendo para no volver a cometer los mismos errores. Por lo menos es el único camino que conozco. Trabajar, apretar los dientes y darle para adelante”.

* “No se puede hacer un balance porque el semestre termina dentro de 11 partidos más los dos que tenemos que jugar por la Sudamericana. Hacer un balance ahora sería al pedo porque debemos arrancar otro torneo con otra cabeza, otra mentalidad. Arrancamos todos iguales, sin puntos, y es un campeonato corto, si arrancamos bien podemos entrar en puestos de Copa en la sumatoria general, que es lo que queremos”.

* “Lo que pasó sirve para corregir y no cometer los mismos errores, y después a darle para adelante, que es un campeonato corto. Todos tiene posibilidades y si arrancás bien, con el envión anímico es difícil que te volteen”.

Mauro Pittón recibe una distinción de parte de Marcelo Piazza y Edgardo Zin, dirigentes rojiblancos. Unión conserva una parte (el 30 por ciento) del pase del jugador, que en su momento fue transferido a San Lorenzo y ahora está a préstamo en Vélez. Foto: Manuel Fabatía

“Vamos a salir adelante”

Franco Troyansky fue uno de los jugadores que más cerca estuvo de convertir, pero no estuvo fino en la definición. El delantero analizó la derrota: “Fue un golpe tras otro y no supimos hacer pie después de los goles y lo pagamos caro, pero vamos a seguir mejorando, vamos a seguir entrenando día a día porque este grupo es muy fuerte y vamos a salir adelante”.

“Este es un grupo muy humilde, positivo, que va para adelante, por eso hoy nos merecíamos un poco más. Es una lástima que nos hayan hecho los dos primeros goles muy seguidos, pero habrá que seguir trabajando duro. Me voy con mucha bronca porque estuve cerca de convertir pero no pude hacerlo. Habrá que seguir entrenando para corregir esas cosas”, agregó el Pocho” Troyansky.

Dos históricos observando el partido desde las plateas: el “Loco” Mario Rubén Mendoza y Ramón Zanabria, el primero jugó en los ‘60 y el segundo en los ‘70. Foto: Manuel Fabatía

“No podemos cometer más errores”

El uruguayo Javier Cabrera no jugó como lo venía haciendo, pero fue uno de los que trató de explicar la goleada recibida de parte de Vélez: “Salimos a jugarlo pero ellos encontraron los goles muy rápido. Creo que los partidos se ganan con goles, nosotros no pudimos convertir las ocasiones que tuvimos y lamentablemente no pudimos darlo vuelta”.

“Fue todo muy rápido pero nosotros seguimos intentando. Estuvo a la vista que seguimos intentando, atacando, pero como dije, los partidos se solucionan y se ganan convirtiendo goles y nosotros no pudimos hacerlo”, añadió el “Cangrejo” Cabrera.

Con respecto al futuro, el mediocampista charrúa señaló: “Preocupación no tenemos, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, todavía quedan 11 fechas y nosotros tenemos que seguir poniendo las ganas que ponemos siempre, seguir entregando todo y corregir los errores que hemos tenido para no volver a cometerlos”.

Volviendo a lo sucedido frente a Vélez, manifestó: “El 3 a 0 no sé si es justo o no. Nosotros tuvimos las ocasiones y no las supimos concretar, no pudimos convertir los goles y por eso fue la diferencia que lograron, no tuvieron tantas, pero las que tuvieron las convirtieron, por eso ganaron 3 a 0”.

Por último, Cabrera sentenció: “No podemos cometer más errores porque cuando nos equivocamos lamentablemente termina en gol en contra, cosa que no pasa cuando los errores son de nuestros rivales”.

“Hemos tenido problemas”

Uno de los jugadores que mejor hizo las cosas, sobre todo en el primer tiempo, fue Ezequiel Bonifacio. El mediocampista rojiblanco dijo: “Sabía que iba a ser un partido muy intenso, que Vélez es un equipo que propone y que genera un desgaste importante en los rivales, y era lógico que a mí, con 18 días de inactividad y con falta de ritmo futbolístico me iba a costar”.

“La irregularidad y la intermitencia de los esfuerzos que hemos hecho a lo largo del torneo fue el mayor problema. Hemos hecho partidos muy buenos con rivales de mucha jerarquía, y en partidos que en los papeles iban a ser más fáciles y en los cuales pensábamos sacar puntos, después se nos complicó”, analizó Bonifacio.

“Creo que hay que ajustar donde sabemos qué es lo tenemos que hacer. Hemos tenido problemas y tenemos que hacer hincapié en eso, trabajarlo y seguir, no hay tiempo”. Ezequiel Bonifacio Mediocampista de Unión

3 con 4

Frente a Vélez, Silvio Trucco amonestó a Calderón, Blasi, Milo y Bonifacio. Precisamente los últimos tres llegaron a cuatro amarillas.

Leo Madelón mira y trata de corregir (algo que le costó muchísimo), mientras que Heinze se deleita por la despedida a todo fútbol y goles que le brindaron sus jugadores.Foto: Manuel Fabatía