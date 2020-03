Está claro: con sus cualidades no alcanza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la última fecha de la Superliga, Vélez goleó 3 a 0 a Unión en el 15 de Abril marcando las diferencias entre uno y otro. Los de Heinze (que ya no es más DT velezano) tuvieron el fútbol que a los de Madelón les falta.

Propiedad, facultad, condición, esencia, naturaleza, atributo, capacidad, don, especialidad, particularidad, rasgo. Todas esas palabras son sinónimos de “cualidad‘.

Generosidad, esfuerzo, ganas, tenacidad, perseverancia, empeño, constancia, predisposición, ahínco. Todas esas palabras son sinónimos de “voluntad”.

¿Qué es lo quiero decir con esto?, que la cualidad que destaca a Unión es la voluntad. Pero está visto que con eso no le alcanza, y para ratificarlo no hay que ir muy lejos. Lo hecho en el partido de ida contra Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana es un claro ejemplo, más allá del 3-0 (el mismo resultado de este lunes ante Vélez, pero a favor). Ese compromiso fue la excepción que confirma la regla.

¿Qué le ganó 3 a 1 a Godoy Cruz hace 10 días en Mendoza?, sí, es verdad, pero nunca mostró una neta superioridad ante un rival que finalizó último en el torneo, y que hasta 10 minutos antes de la finalización del partido, el resultado estaba 1-1.

Este lunes frente a Vélez quedó claro que todas esas cualidades que destaca a los dirigidos por Madelón, no le alcanza para superar a la mayoría de los equipos. Y los números de la campaña en la Superliga recién terminada lo dicen todo: Unión ganó 7 partidos, empató 6 y perdió 10. Marcó 21 goles y le convirtieron 30 en 23 cotejos, siendo el arquero Moyano una de las figuras del equipo.

El porcentaje de efectividad no llega al 40 por ciento, pero no me quiero detener solamente en lo numérico, que a esta altura no se puede cambiar. Lo que sí debe ocupar a Madelón es la manera de sumar a las cualidades que le sobran a su equipo, las que le faltan.

Seguramente no será una tarea sencilla de acuerdo a la materia prima con la que cuenta, pero para eso está el director técnico sobre todo teniendo en cuenta que hace casi un año dijo que los dirigentes le habían traído los jugadores que él quería.

De todos modos, fueron declaraciones que hoy en día habría que “tomarlas con pinzas”, quizás en su momento fueron realizadas para “inflar” anímicamente a los jugadores que llegaron para ¿reforzar? el plantel, pero para adentro el pensamiento no era el mismo.

La noche también dio para el lucimiento de nuestro fotógrafo. Al final del partido se desató un fuerte viento que presagiaba algo de tormenta, cosa que no se concretó. Fue bueno el marco de público, como siempre en Unión. Foto: Manuel Fabatía

En la tarde-noche de este lunes el Vélez del ya ex técnico Gabriel Heinze fue muy superior futbolísticamente al de Leo Madelón. Las cualidades futbolísticas de Almada, Robertone, Bouzat, Ortega y Janson superaron ampliamente a las cualidades voluntariosas de Bonifacio, Elías, Méndez, Cabrera y Troyansky.

La Superliga ya terminó y el fin de semana que viene ya comienza la Copa Superliga. Para el sorteo de la segunda fase de la Sudamericana todavía falta mucho (recién se llevará a cabo en mayo), por lo que habrá que poner toda la atención en esta segunda edición de la Copa Superliga.

Serán 11 partidos en los cuales empezar a sumar será el objetivo principal, porque una vez finalizada la presente temporada, a Unión se le va a “ir” la del 2017-2018 (53 por ciento de efectividad), que lo depositó en la primera participación en la Sudamericana. No es cuestión que dentro de un año el sufrimiento sea otro que ya se había olvidado.

Pero repito, para eso Madelón y su cuerpo técnico deberá encontrar la manera de agregar la generación de juego y la eficacia que todo buen equipo, o por lo menos todo equipo con pretensiones debe poseer.

Vélez le dio a Unión una lección de fútbol, que no fue casualidad, el elenco dirigido hasta este lunes por el “Gringo” Heinze terminó tercero con mayoría de futbolistas nacidos futbolísticamente en la institución de Liniers, lo que demostraron tener mucha disciplina táctica y estratégica, pero también muy buenas resoluciones individuales.

Ahí está la diferencia con este Unión de Madelón. ¿Podrá el DT tatengue suplir lo que no tiene individualmente con distintos planteos tácticos que sorprendan a sus rivales? Habrá que explotar las cualidades que su equipo ya tiene para encontrarlos, porque si no es así está claro que no le va a alcanzar.