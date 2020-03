https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rugby

Nueva Zelanda creó un nuevo equipo nacional

La New Zealand Rugby Union anunció horas atrás la creación de un nuevo equipo de alto rendimiento, que se reunirá por primera vez este año y emprenderá una gira por el Hemisferio Norte. Se trata de All Blacks XV, que disputará tres partidos el último fin de semana de octubre y los dos primeros fines de semana de noviembre. El Ceo de NZR, Nigel Cass, precisó que el equipo proporcionará una nueva aspiración del equipo nacional para los jugadores profesionales actuales, y un paso previo en la carrera hacia los All Blacks.

Más jugadores kiwis tendrán la oportunidad de escalar posiciones, en la preciada carrera para intentar llegar a los míticos All Blacks. Crédito: gentileza nzru.co.nz

“Los All Blacks XV serán nuestro segundo equipo, por debajo de los All Blacks y constituirán una buena base para los próximos integrantes del Seleccionado de Nueva Zelanda. Es una oportunidad fantástica para que esos jugadores experimenten un ambiente de equipo nacional y demuestren su valía en el escenario internacional. O bien para aquellos que ya han usado la camiseta de los All Blacks, para obtener más tiempo de juego a este nivel y potencialmente ganar un recuerdo para el equipo”, concluyó. En otro orden, transcurrido otro fin de semana de actividad oficial, el Ranking World Rugby no sufrió modificaciones en sus puestos de vanguardia. El escalafón continúa encabezado por Sudáfrica, con 94.19 puntos; Nueva Zelanda suma 92.11; Inglaterra 88.41; Irlanda 84.91; Francia 82.73; Gales 82.64; Australia 81.90; Escocia 80.68; Japón 79.28; mientras que Argentina está décima, con 78.31 puntos. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

