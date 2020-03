Rafaela: 113 casos de Dengue y 8 aislados por Coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autoridades sanitarias confirmaron el número de pacientes infectados por picadura del mosquito aedes aegypti. Ante el alerta, opera en la ciudad una brigada de fumigación espacial de la Nación. A su vez, se sigue de cerca a personas que regresaron del norte de Italia.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

En la ciudad de Rafaela, la información sobre los casos de dengue fue precisada por la Dra. Sandra Capello, infectóloga del hospital “Jaime Ferré”, quien aclaró que al número lo “estamos actualizando día a día”. De todas maneras, llevó tranquilidad a la población al afirmar que “no hay ninguno que hasta el momento se haya complicado”. La situación es seguida de cerca por el gobierno municipal y se extreman las medidas para prevenir el contagio, aplicando los protocolos de acción. Además, no se detienen las fumigaciones.

Las acciones preventivas fueron detalladas por funcionarios del área de Salud, Zoonosis y Protección Civil. El director de éste último organismo, Diego Álvarez, apuntó que el municipio está dando “la batalla contra una enfermedad (el dengue) que ha venido a quedarse en la ciudad”.

Indicó que Provincia, a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud, remite toda la información a Protección Civil, “para que nosotros activemos todos los protocolos necesarios. Cuando detectamos el domicilio de un contagiado se hacen los bloqueos, primero con la descacharrización, que la limpieza de todos los lugares donde haya agua estancada limpia (floreros, cubiertas, baldes con agua) y después la fumigación del lugar”. Asimismo, aseguró que la Municipalidad continúa con la fumigación distintas áreas del ejido urbano poniendo atención en aquellas en las que se han registrado mayor número de contagios.

“Se registran más casos de dengue en algunos sectores que en otros por cuestiones demográficas, es decir por la cantidad de vecinos que viven allí, no por otra cosa o por un tema de clases sociales. El mosquito del dengue no hace distinciones, va a atacar de la misma manera a todos, porque podemos tener el abuelo o abuela que junta el agua de lluvia para las plantas, que le coloca el platito debajo de una maceta, el potus que ponemos en un florero, eso hoy no tenemos que hacerlo más, porque es allí cuando generamos las condiciones para que el mosquito transmisor del dengue se reproduzca”, dijo Álvarez.

Por otro lado, en función de la magnitud que ha tomado la situación, arribó a Rafaela personal del Ministerio de Salud de la Nación para realizar un operativo de fumigación en conjunto con sus pares de Provincia. Para ese fin, trajeron una máquina de “fumigación espacial” para combatir el mosquito que transmite el dengue.

El dispositivo consiste en un cañón, montado en la caja de una camioneta, que expulsa lo que se denomina “niebla fría” con un compuesto que mezcla permetrina al 10% y agua. El rodado recorre las calles, rodeando cada manzana, y combate el mosquito que está volando. Tiene capacidad para cubrir unas 300 manzanas por día y se trabaja en tres horas por la mañana y tres horas por la tarde.

Aislados por coronavirus

Ocho rafaelinos que la semana anterior regresaron de la ciudad de Fossano, en la región del Piemonte, en el norte Italia, están protocolizados por prevención. Los jóvenes viajaron por un intercambio estudiantil y la decisión de aislarlos está vinculada con su presencia en aeropuertos y lugares de circulación del virus.

Hasta el momento, ninguno de ellos presenta síntomas compatibles con la infección producida por coronavirus. La medida implica una estricta aislación en sus domicilios por un período de 14 días.

Irresponsabilidad

En medio de la inquietud que provoca la presencia del brote de dengue en la ciudad y de los esfuerzos por llevar tranquilidad a la población para que no se genere pánico, una profesional de servicio de Odontología del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, no tuvo mejor ocurrencia que apelar a una humorada y divulgar por WhatsApp un mensaje advirtiendo que la situación con el dengue “se había descontrolado y que, la semana pasada, los contagiados eran más de 2.000”. Esta acción irresponsable (por difusión de información falsa y alarmista) por parte de alguien que trabaja en el área de salud pública, sembró el miedo en muchos ciudadanos.