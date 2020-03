https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.03.2020

La inmigración

Por Giulia Russo

Estudio Lenguas y Literaturas Modernas para los Servicios Culturales en la Universidad de Génova, en Italia. La lengua española y la cultura de los países hispanohablantes siempre han sido dos de mis mayores pasiones. Por eso, cuando empecé la Universidad, decidí estudiar español y ahora estoy asistiendo a un curso en el que estamos tratando un tema muy debatido: la inmigración. Hemos trabajado sobre este argumento durante un semestre entero, en el cual hemos analizado varios productos culturales -películas, textos literarios, documentales, canciones, y otras formas de arte- para valorar los aportes de dichas reelaboraciones artísticas sobre la temática en cuestión. Además, hemos discutido y debatido en clase, entre compañeros de curso, sobre dichos productos, ofreciendo nuestros puntos de vista.

Me dirijo a usted por dos razones: en primer lugar, este tema me ha afectado mucho y, sobre todo, me ha permitido ver la inmigración desde otro punto de vista: el de los inmigrados. En segundo lugar, en su continente -América- es un tema actual y de enorme importancia.

Yo tengo mucha suerte, porque nací y crecí en el mismo lugar y no sé qué quiere decir ser percibido como el “otro”, ser pobre o tener que aprender un idioma diferente para integrarme. En cambio, como he estado en Erasmus en España, he experimentado algunos factores negativos de la vida en el extranjero: es decir, la distancia física de tu familia, la nostalgia de tu país y de tu rutina. Solo ahora entiendo muchos aspectos de la vida de los inmigrantes que antes ni siquiera me imaginaba: todos los ven como perezosos, como personas que no quieren cargar con el peso ni con la responsabilidad de quedarse en su nación para reconstruirla y, por consiguiente, viajan a un lugar más rico para quitarles el trabajo a los nativos. En realidad, viven en condiciones deshumanas y deciden irse de su lugar natal para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Al mismo tiempo, se enfrentan con un viaje extenuante y largo, arriesgando su vida, a menudo, sin llegar a destino. Si logran alcanzar su meta, tienen que reconstruir su existencia desde el principio, lo cual es difícil y, en muchas circunstancias, también traumático.

En este mundo, por lo tanto, hay gente que huye de la guerra y de la pobreza cruzando ilegalmente las fronteras, y personas que no quieren a dichos individuos o los critican. Yo le pido que publique esta carta para que los lectores reflexionen: nuestro verdadero problema es que estamos en 2020 y todavía hay demasiados conflictos bélicos y demasiada miseria. Es esto lo que causa la migración ilegal. Tendríamos que empeñarnos todos para acabar con ellos.

Saludo atentamente.