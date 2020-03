https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.03.2020 - Última actualización - 18:03

17:59

Se trata de dos familiares del niño desaparecido, que fueron detenidos tras un allanamiento y están a disposición de la Justicia.

Son familiares Dos detenidos por la desaparición de Ramón Grandoli Se trata de dos familiares del niño desaparecido, que fueron detenidos tras un allanamiento y están a disposición de la Justicia. Se trata de dos familiares del niño desaparecido, que fueron detenidos tras un allanamiento y están a disposición de la Justicia.

Dos mayores de edad fueron detenidos este lunes en Hernandarias en el marco de la investigación que busca dar con el paradero de Ramón Ernesto Grandoli, el niño de 13 años que se encuentra desaparecido desde hace diez días.

Los detenidos son dos mayores que tienen una relación de parentesco cercana con Grandoli, según confirmó en diálogo con Canal Nueve Litoral José Luis Luna, jefe de la comisaría de Hernandarias.

Los primos del niño desaparecido fueron detenidos y están a disposición de la Justicia, tras un allanamiento que dio resultados positivos. Ademas, se secuestró un arma de fuego y se profundizará la búsqueda para conocer si hay más elementos de interés para la causa.

Ramón salió de su casa y no regresó. El pequeño mide 1,20 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones, pelo corto negro y la última que fue visto vestía un jean gris, remera y alpargatas negras.

La palabra del papá de Ramón

Gabino Grandoli es el papá de Ramón Ernesto Grandoli, el niño de 13 años que no aparece desde hace 10 díasy es intensamente buscado. En contacto con el Nueve, el hombre dio cuenta del parentezco del nene con los hermanos Roldán, detenidos en el marco de la investigación.

"Estoy muy triste. Estamos buscando y no pasa nada" señaló Gabino. El papá de Ramón señaló que los sospechosos son primos segundos del nene, hijos de una prima hermana de él: "Había estado unos días antes en esa casa. Vino para acá y volvió a ir. Iba a trabajar para hacer unas escobas, supuestamente. Ellos lo querían mucho".

Para cerrar, el hombre desconfía de la versión que indicaba que Ramón estaba de regreso a Hernandarias cuando desapareció: "Yo no sé si salió o no salió de allá.Él no tenía forma de comunicarse conmigo. Acá estaban bien, no estaba raro".