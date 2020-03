Crecen las consultas para cancelar y reprogramar viajes por el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las agencias de turismo de la ciudad atienden a cada rato llamados de clientes que quieren dar de baja o posponer el viaje ya comprado. “En el 98% de los casos nuestras conversaciones fueron ‘¿qué pasa si cancelo?; dame de baja el viaje’”, admitió un agente de turismo de una empresa santafesina.

Una familia de la ciudad compró un paquete de viajes para recorrer países europeos, entre ellos Francia e Italia, en diciembre del 2019, previo al impuesto PAIS y al consecuente aumento del 30%. Zafó de pagar el tributo solidario, pero ahora ese viaje programado para fines de marzo tuvo que ser cancelado por el creciente coronavirus, sobre todo en Italia que tiene todo su territorio en cuarentena. Esta situación de necesidad de reprogramar o cancelar viajes se multiplica ante la certeza de miles de infectados a nivel global y la incertidumbre de qué pueda pasar.



Daniel Poletto, gerente de Tourfe, detalló a El Litoral las infinitas consultas que los clientes hacen a la agencia: “El miércoles posterior a Carnaval hasta este momento, en el 98% de los casos nuestras conversaciones fueron ‘¿qué pasa si cancelo?; dame de baja el viaje’”. Al mismo tiempo destacó que “nosotros ahora empezamos a brindar los servicios que se vendieron el año pasado, hoy tendríamos que estar vendiendo servicios a consumir este año, somos los que más sentimos la alteración en el ritmo de trabajo”.



Paranoicos



La paranoia de la gente es tal que hay personas que cancelaron vacaciones en Brasil y a lugares del Caribe, que tenían compradas para estos días. “Hay algunos factores que la gente tiene en cuenta y sobre todo aquellos que son de edad avanzada o tienen alguna condición de salud de riesgo, como el temor de viajar en un avión durante 8 o 10 horas y respirando el mismo aire que otras cientos de personas. Otra de las frases que escuché fue que ‘en el Caribe hace calor, pero hay muchos turistas europeos’”, comentó Poletto.



Paulo Gómez, representante de la agencia Vacaciones Felices, subrayó que “los únicos viajes que se están reprogramando por algo lógico son los que van a Italia y a China, obviamente que la gente que estaba consultando para ir a Europa, en general, están con dudas”.



Respecto a los clientes de su empresa, Gómez indicó que debieron reprogramar y cancelar algunos paquetes que ya habían sido vendidos para ir a Italia. “También tenemos todos los días gente que compró paquetes a otras partes del mundo no afectados por el coronavirus, pero que la gente se asusta y llama que quiere cambiarlo. Me llamó un matrimonio para cambiar de fecha un viaje a Dubai (Emiratos Árabes) donde hacen 40°C a la sombra y el vuelo no pasa por Italia, pero querían cambiarlo y no podemos hacer nada”, mencionó el agente de turismo.



Ante las diferentes situaciones que se plantean en las agencias de turismo de la ciudad, el gerente de Tourfe indicó, a modo de ejemplo, un caso particular: “Los consejos que hemos dado son según la distancia en tiempo que media entre el ahora y la fecha de viaje. Ayer (por el lunes) fue una catarata de llamados, hablé con una persona que viaja el 14 de mayo por lo que le dije: ‘Vaya a su casa, siéntese y mantengase informada, si usted está en la hermosa situación de aguardar y no es conveniente tomar una decisión apurada’”.



Complicaciones económicas



Cancelar y reprogramar un vuelo, hospedaje o actividades, significa tener en cuenta la “letra chica” con la cual se estuvo de acuerdo al momento de efectuar la reserva, por lo que cada caso tiene su particularidad. “Hay complicaciones económicas y técnicas, hace un rato estuve intentando comunicarme con una compañía aérea de Italia porque tengo que hacer una modificación de la reserva, con excepción de cargos, pero no consigo cierta información técnica y los teléfonos de la empresa están saturados. Es decir que yo también tengo problemas con mis proveedores porque no me contestan y el tiempo pasa”, admitió Poletto.



Al ser consultado sobre si existe algún tipo de cláusula en la contratación que contemple hechos extraordinarios como el brote de una epidemia, el comerciante dijo: “No hay precedente, por lo que las compañías aéreas lo que hacen es tomar medidas lógicas y sensatas, y flexibilizan las condiciones del contrato de transporte por una cuestión comercial. Lo que la gente tiene que entender es que hay casos de mala suerte, por ejemplo, uno contrató un hotel en Italia a bajo precio el año pasado porque una de las condiciones es que la cancelación no era reintegrable, y hoy el hotel no quiere reintegrarme porque está abierto, pero si vos no querés viajar no podés argumentar que tu mala suerte es trasladable al hotel y que pierdan ellos y yo no”.



Los viajes de estudio a Italia, en suspenso



Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, anunció el estado de cuarentena en todo el territorio italiano, hasta el 3 de abril. Con esta medida, la zona roja de exclusión, que hasta el momento solo incluía las regiones de Lombardía, Véneto y Piamonte, se amplió hacia el resto de las provincias del país.



Ante este contexto, la escuela Unión y Benevolencia Dante Alighieri de Santa Fe que realiza anualmente un viaje de estudios al país europeo, mira con atención las decisiones que toma el gobierno italiano. “Tenemos el viaje previsto para los primeros días de mayo, pero está todo sujeto a lo que suceda en Italia, lo vamos viendo día a día”, remarcó Gustavo Marzioni, administrador de la Dante Alighieri, en diálogo con El Litoral, y agregó que en el itinerario de viaje tienen programado hacer base en el pueblo de Recanati, ubicado en el centro-este del país en la región de Le Marche, y visitar otras ciudades.



Para esta excursión, el establecimiento educativo tiene confirmada una delegación de 50 personas, entre estudiantes y docentes, con la intención de que durante un mes vayan a clases en escuelas de aquel país y además conozcan sitios turísticos. “Estipulamos tomar una decisión a fin de marzo, pero los acontecimientos se van precipitando día a día, así que lo iremos viendo”, comentó el directivo.