Se invirtieron los roles y una pregunta de Moria puso incómoda a Mirtha

Martes 10.03.2020

Invitada al segundo programa del año de Almorzando con Mirtha Legrand, la conductora de Incorrectas dejó sin palabras a la diva de la televisión.

Volvieron los almuerzos a la pantalla del eltrece y por añadidura comenzaron las polémicas. En el segundo programa del ciclo conducido por Mirtha Legrand, el domingo al mediodía, contó con seis invitados, entre ellos Moria Casán, Adrián Suar y Marcos Carnevale. La diva más experimentada de la televisión se negó a responder la pregunta incómoda que le hizo la vedette.

La charla la comenzó el Chueco hablando de la nueva película que protagoniza como actor, Corazón loco, que cuenta la vida de un hombre bígamo que ama a sus dos mujeres. "¿Te acordás de la película de los sesenta, La Felicidad, Mirtha? Un film maravilloso que rompió todo con todos los tabúes, de un hombre que se enamora de dos mujeres", preguntó la madre de Sofía Gala a la histórica conductora. Por supuesto, la memoriosa Chiqui no tardó en reconocer la obra y agregar su procedencia. "Era francesa", y siguió diciendo: "Por lo general, aquel que practica la infidelidad, sea hombre o mujer, suele ser una persona muy seductora".

Entonces, el afán de Moria y su fama de lengua karateca hicieron el resto. "¿Vos perdonaste infidelidades de tu marido?", le preguntó sin anestesia a la dueña de los almuerzos. "No voy a contestar", dijo primero. La One contraatacó: "¿Por qué, Mirtha? ¿Hubo infidelidad?". Y otra vez la misma la respuesta: "No te voy a contestar".

El incómodo momento lo cortó con oficio la líder de Incorrectas: "Hoy no puedo hacer de Mirtha Legrand", y el programa siguió su curso.