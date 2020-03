https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según informó el defensor del imputado, aunque circula el rumor otros casos, la imputación solo corresponde a una denuncia. Además, aseguró que los testimonios del personal del establecimiento educativo contradicen la versión del alumno.

Abusos en el jardín Investigan "otros hechos" relacionados con la denuncia contra el docente de música

En relación a los hechos que se investigan sobre un supuesto caso de abuso de menores en un colegio privado de la ciudad por la que se encuentran imputados un docente de música y dos directivas, Néstor Oroño, defensor técnico del acusado, dialogó con El Litoral y desmintió que haya otras denuncias sobre su cliente: “esta persona a la que asisto como defensor técnico fue imputada por un hecho pero lo cierto hasta este momento es que conforme a la investigación llevada a cabo por las fiscales de la Unidad de Género se lo imputó de un hecho, se le dictó la prisión preventiva por ese hecho, consistente en un presunto abuso sexual contra un menor que asistía primero al jardín y luego a la escuela primaria, hemos interpuesto recurso de apelación así que el trámite va a continuar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Penal”, indicó.

En el mismo sentido, manifestó que no “consta” que haya otras denuncias, y reiteró que se imputó el martes de la semana pasada “un hecho”. “Sí tenemos conocimiento porque he tenido conversaciones con una de las fiscales que está llevando adelante la investigación que hay otros hechos que están siendo objetos de investigación pero no se ha formalizado ninguno en una imputación concreta hacia mi defendido, al menos hasta este momento”, aclaró el profesional.

“Desde nuestra perspectiva y conforme a numerosos testimonios que nosotros recabamos de personal docente del jardín y la escuela primaria resultaría casi imposible que los hechos hayan ocurrido de la manera y el lugar en que se imputa, porque la versión que nosotros hemos podido recoger es que los niños nunca quedaban a solas con los docentes de las materias especiales, sea Música, como en el caso de mi cliente, o Educación Física, sino que siempre permanecían las maestras titulares y que jamás estos docentes especiales acompañaban a estos niños al baño, que es otro lugar donde se sindica que habrían ocurrido los hechos”, argumentó, en tanto, Oroño.