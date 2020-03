Los Palmeras: "No hacemos canciones que hablan mal de las mujeres"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los músicos santafesinos se defendieron de las acusaciones de algunas integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que se negaron a compartir escenario con ellos porque, según argumentaron, sus letras son machistas.

Después de la polémica suscitada porque más de 20 mujeres que forman parte de la Orquesta Filarmónica de Mendoza se negaron a participar del espectáculo de Los Palmeras, Marcos Camino, acordeonista y líder de la banda, junto a Cacho Deicas, se refirió al episodio.

"La canción que nos cuestionaron habla de una chica de 14 años que está siendo cortejada por un hombre mayor", dijo Camino, y agregó: "Nosotros siempre hicimos músicas y letras para toda la familia, nuestro público va desde los trece hasta los 70 años, lo cual muestra que lo hacemos no es lesivo para nadie. Nunca tuvimos problemas, es la primera vez que nos pasa", dijo.

Así, el legendario acordeonista se refirió a la canción polémica que finalmente quitaron del repertorio para poder tocar este lunes: "No fue una decisión nuestra. Fue un consenso entre la gente del área de Cultura del gobierno de Mendoza y las chicas que se quejaron".

Luego, Camino describió cómo fue la situación: "Nosotros nos enteramos que estaban en asamblea las señoritas que componen la sinfónica, mientras tanto nosotros ensayábamos. Interrumpieron el ensayo, subió al escenario una de ellas, leyó unas palabras muy rebuscadas y se fue sin saludar ni dirigirse a nosotros, como si fuéramos los malos de la película", dijo.

El integrante de Los Palmeras, expresó: "Para exigir respeto primero tienen que respetar y fue lo que menos hicieron estas chicas. Nosotros estamos tranquilos porque no hacemos nada en contra de las mujeres".

En tanto defendió sus obras comparándolas con la de otros artistas: "Nuestro temas hablan del amor en forma metafórica. Tenemos 47 años de carrera y es la primera vez que nos ocurre. Nos sorprendió este absurdo", dijo.

Por su parte, vinculó al episodio con la cercanía del Día de la Mujer: "Yo creo que pasó todo esto porque justo era ese día de la manifestación en Mendoza, con chicas con los ojos pintados de verde y con el pañuelo. Creo que todos tenemos derecho a opinar y a tener ideas sobre diversas sobre los temas", agregó.

Además, reflexionó: "Me molestan mucho los femicidios, me molesta que la mujer no sea cuidada, como pasó con la chica de Paraná, por ejemplo. Me duele porque tengo hijas, porque tengo nietas. No soy un insensible que se la pasa haciendo canciones que hablan mal de las mujeres".

Finalmente, pidió disculpas: "Perdonen aquellos que se hayan ofendido porque nunca fue nuestra intención"