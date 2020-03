https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Super Rugby El australiano Damon Murphy será el árbitro de Jaguares-Highlanders

El australiano Damon Murphy será el árbitro del partido que jugará este sábado la franquicia argentina Jaguares ante Highlanders, de Nueva Zelanda, en el estadio de Vélez, por la séptima fecha del torneo Super Rugby.





El partido comenzará a las 20 y Murphy tendrá como asistentes a su compatriota Nic Berry y al argentino Federico Anselmi, estando a cargo de la revisión de jugadas con el TMO (Televison Match official), el argentino Santiago Borsani.





Murphy nació hace 35 años en la ciudad de Brisbane, jugó en Rebels y Brother Old Boys en la liga australiana y en toda su carrera sumó 93 tries, además de integrar el seleccionado de Australia de seven.





Jaguares suma tres triunfos y tres derrotas en esta campaña y se ubica tercero en la conferencia sudafricana detrás de Stormers y Sharks, mientras que Highlanders está último en la conferencia neozelandesa con un triunfo y cuatro derrotas.

