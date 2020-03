"La oposición debe acompañar", sostuvo el intendente Javkin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente de Rosario consideró que es una “irresponsabilidad” no promover el consenso para que alguna versión de la ley pueda ser votada en la Legislatura. Hizo un llamado tanto al oficialismo como a sus pares del Frente Progresista. “Hay un principio básico que es darle herramientas a los ejecutivos y que las oposiciones acompañen”, advirtió.

En la antesala de la reunión de este miércoles de la Mesa Ejecutiva del Frente Progresista, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, planteó públicamente que es “una irresponsabilidad” no promover acuerdos para que se sancione una ley de emergencia consensuada en la provincia. En diálogo con El Litoral, el dirigente fue crítico del rol que hasta aquí mantuvo la oposición (que él integra a través del partido Creo), y recordó que existe un principio de “convivencia política” a partir del cual “la oposición acompaña y concede herramientas a los Ejecutivos”. Su voz se alza para defender recursos que oxigenen a los municipios, y el planteo se escucha en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados que fue convocada para este jueves a fin de darle ingreso al mensaje.





“Me parece absolutamente irresponsable no avanzar en un acuerdo que nos brinde herramientas a los Ejecutivos -dijo Javkin-. Si había motivos antes del lunes, ahora, esos motivos se multiplican por el impacto económico de la crisis internacional (provocada por el coronavirus). Acá hay un principipo básico que consiste en darle herramientas a los ejecutivos y que las oposiciones acompañen esas herramientas”, sentenció.

- ¿Considera que la oposición está excediendo ese rol?



- Lo que digo es que hay que salir del no acuerdo. En mi opinión creo que hay una proporción de recursos a respetar entre provincia y municipios. Creo que ése es el núcleo del acuerdo. Yo he planteado varias herramientas a mi Concejo donde tengo minoría y en un marco de madurez, las pudimos obtener. No voy a ser incoherente en relación a que considero que lo mismo debería suceder a nivel provincial.



- ¿Coincide con el dictamen de minoría del Senado o se puede avanzar en un texto alternativo antes del jueves?



- Me parece que hay que avanzar en un marco que genere acuerdos, en ambos lados. El punto del acuerdo, insisto, es fortalecer las posiciones de los ejecutivos a nivel provincial y de municipios y comunas, también. Pero entendiendo que no es broma el contexto económico en el que estamos. Nadie puede decir que los municipios o la provincia vamos a mejorar los ingresos vía coparticipación. Eso es irresponsable. Decir que los ingresos van a mejorar en este contexto sin herramientas particulares es irresponsable. En esto hay que ser absolutamente serios; los ejecutivos necesitamos herramientas de financiamiento urgente y si esto no se entendía antes, después del lunes, debería ser entendido con claridad. Todos tenemos que ser responsables. Todos, buscando un acuerdo; el Ejecutivo provincial buscando consenso para que haya una proporción de recursos para municipios y comunas. Y la oposición, entendiendo el momento, que es lo que le hemos pedido y he logrado en mi propio Concejo municipal. Me parece puntualmente irresponsables que se plantee desde la oposición que los ingresos van a crecer por la coparticipación, porque eso no va a suceder.

- ¿Es imprescindible el endeudamiento externo?

- Por supuesto. Por otra parte, la provincia de Santa Fe tiene una historia de acuerdos institucionales. No la podemos perder justo en este momento.

- ¿Comparte el diagnóstico del gobierno respecto de una oposición que quiere ‘poner palos en la rueda’?



- Bueno, (el gobierno) tiene que poner también lo suyo. Esto es para todos. Los límites de las discusiones tienen que estar en encontrar soluciones reales, no en abstracciones o entelequias.

Contexto

Las expresiones de Javkin reclamando que no se se pierda “justo en este momento” la historia de acuerdos institucionales de la provincia están en sintonía con las declaraciones del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, quien, en diálogo con El Litoral, advertía este martes que si la ley no prosperara en la Legislatura, se estaría “quebrando una pauta de convivencia política que regía en Santa Fe desde 1983”, y que se fundaba en una oposición “que controla y critica, pero acompaña”.





Entre esta tarde y mañana, el Frente Progresista discutirá puertas adentro si ratifica el rechazo al proyecto del gobierno y sostiene el dictamen defendido en el Senado por la oposición, o si agota los intentos por negociar un nuevo texto que pueda sintetizar aspectos de ese proyecto, y del que impulsa el Poder Ejecutivo.





Jatón, y fondos para gestionar

“Nuestra lucha es defender los intereses de Santa Fe capital”, dijo el intendente.Foto: Flavio Raina.



Para el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, si la ley de Necesidad Pública garantiza fondos para una mejor gestión desde los municipios, la norma “será bienvenida”. Consultado por El Litoral respecto del tema, sostuvo que su posición es “la de defender los intereses de Santa Fe capital; lograr fondos a través de una ley para que podamos gestionar. Si la ley nos da los elementos para gestionar mejor, seguramente vamos a decir ‘bienvenida’”, expresó.





Y aclaró que no participa del resto de las discusiones políticas que se generaron en torno del mensaje. "No participamos de las otras discusiones políticas; solamente, en la letra fina para saber qué va a pa