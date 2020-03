La Roma no viajará a España para disputar su partido de la Europa League

Este jueves debía disputarse el encuentro entre el Sevilla y la Roma, partido correspondiente a los octavos de final de la Europa League.

Pero debido a la situación de público conocimiento que afecta al mundo entero como lo es el virus del coronavirus, el equipo italiano ha decidido no viajar a España.

La medida se tomó luego de que el gobierno español suspenda provisoriamente los vuelos entre ambos países, lo cual hizo que la Roma optara por no acceder mediante Portugal.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA