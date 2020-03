https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A 12 años de la 125, la Comisión de Enlace pide "no repetir la historia"

Al cumplirse doce años de aquel conflicto, “vale la pena plantearse otros caminos para no repetir una historia que nos perjudicó a todos” señaló la Mesa de Enlace en un comunicadó y calificaron a las medida tomada en 2008 como “voraz” e “inscontitucional”.

