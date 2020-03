Elizondo asegura que la Superliga "deja un fútbol mucho mejor que el que recibió"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La Superliga Argentina “deja un fútbol mucho mejor que el que recibió”, consideró su ex presidente, Mariano Elizondo, quien además pidió “mantener las bases logradas y seguir trabajando sobre el control económico y financiero de los clubes para evitar que vuelvan a un camino de endeudamiento, porque, como el país o como una empresa, cuanto más deuda tienen menos libres son”.

En una entrevista con Télam, Elizondo, quien el martes presentó su renuncia indeclinable al organismo, también afirmó que su relación con todos los dirigentes “fue siempre muy buena”; lamentó que la disolución de la Superliga signifique “perder un ámbito de autonomía para que los clubes decidan sus propias reglas”; y sostuvo que el regreso del torneo de Primera División a la AFA va a contramano “de las ligas más importantes del mundo, que están separadas de sus federaciones nacionales”.

“Para iniciar la Superliga me dieron una fotocopia del estatuto, eso era todo. Así arrancamos -recordó-. Y a partir de ahí me empecé a juntar con los clubes: no sabían cuánto ni cuándo cobraban, estaban endeudados con la AFA y con los jugadores, que venían de un paro de tres meses a inicios de ese 2017; y la AFA venía de estar intervenida por la FIFA después de lo que había sido la elección que terminó empatada 38 a 38. Ese era el panorama”.

“Así que el primer objetivo que nos planteamos fue ordenar tanto el tema del dinero como el de la competencia”, añadió.

En el orden económico y financiero, Elizondo –contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires- enumeró “el pago en tiempo y forma a cada uno de los clubes, que tres meses antes sabían cuánto les correspondía, y la cancelación de la deuda que los clubes tenían con la AFA y con los jugadores”

Las cuentas claras

En lo organizativo, puntualizó “el orden del calendario y la competencia. Antes los clubes no sabían cuándo jugaban. Ahora se sabe con antelación hasta la señal televisiva que los transmite. Eso permite una mejor planificación para todos, desde los clubes hasta los hinchas y el periodismo”.

“Esos eran los pasos planteados y los cumplimos. La Superliga deja un fútbol mejor que el que recibió hace tres años”, enfatizó.

Elizondo se detuvo especialmente en el trabajo realizado sobre el orden económico de los clubes: “Generamos recursos que antes no había. Tenemos 15 sponsors asociados, como el ejemplo de Quilmes Clásica, y eso genera 650 millones de pesos por año que se reparten equitativamente entre los clubes y antes no estaban. Cada club recibe su parte sin necesidad de intervenir en las acciones publicitarias, porque lo hace la competencia”.

“Y también transparentamos el reparto del dinero de la TV, que se define por variables como el rating o la posición en la tabla”, dijo.

Este año, contó Elizondo, la Superliga generó un total de 6.500 millones de pesos, “lo que representa el 65% más que el año pasado; y el año pasado se recaudó un 55% más que el anterior. La Superliga, durante estos tres años, siempre aumentó sus recursos por encima de lo que fue la inflación”.

Establecer “reglas claras”

“Todo este trabajo de transparencia, orden, profesionalismo y previsibilidad debería ser la base para el futuro del fútbol”, señaló.

De cara al futuro, Elizondo pidió “seguir trabajando en el desendeudamiento de los clubes. Como los países o como las empresas, cuando más deuda tiene un club menos libre es. Hay que evitar que vuelvan al endeudamiento para que puedan ser libres a la hora de contratar jugadores y pagarles el salario”.

“Nosotros hicimos un fuerte control económico y financiero de los clubes porque desemboca en una competencia más sana –añadió-. Hay que tener clubes más sólidos, porque eso les va a permitir capitalizarse a la hora de vender un jugador cuando quieran y no cuando necesiten hacer caja”.

Del mismo modo, Elizondo consideró que hay que establecer “reglas claras” y ser inflexibles “en las sanciones cuando esas reglas no se cumplen”.

“Históricamente en el fútbol argentino no se cumplían las reglas y no existía ninguna consecuencia. En la primera edición de la Superliga establecimos normas claras también en ese aspecto y para el año siguiente las modificamos y las mejoramos porque habían cambiado las condiciones económicas del país. Ese es el camino que hay que seguir y no volver atrás porque sino los clubes no van a crecer”, indicó.

"Ojalá que el próximo modelo sea superador"

Elizondo admitió que “hacía varios meses escuchaba el rumor” de la disolución de la Superliga y en ese sentido lamentó “la posible pérdida de un ámbito en el que los clubes podían tener autonomía y definir sus normas y modos de convivencia”.

Devolverle la organización del torneo de Primera División a la AFA va a contramano “de lo que sucede en las ligas más importantes”, dijo el contador, y la Superliga “era eso, un ámbito para que los clubes definieran sus propias reglas de control”.

“La Superliga son los clubes. Todo lo que se hace en la Superliga está aprobado por los clubes, desde los reglamentos a los jueces de los tribunales; desde las formas de control hasta las formas de sanción; desde un cambio de reglamento hasta los cambios de una fecha. Nosotros, como estructura, administramos todo eso y tratamos de que todo eso se cumpla. Cuando empezamos pasaban cosas entre los clubes, como que no pagaban el pase de un jugador, que ahora no pasan más. Generamos un orden”, dijo.

Y añadió: “El tiempo dirá si este cambio mejora esa convivencia entre los clubes o no. A mí me sorprende que no se pueda mantener la autonomía de los clubes, que quieran volver a la AFA para resolver estas cosas, porque las grandes ligas del mundo están separadas de sus federaciones. Por ahí a algunos les interesa más la autonomía que a otros, no lo sé. Ojalá que el próximo modelo sea superador de la Superliga”.

Finalmente, Elizondo aseguró que se va “muy feliz y muy tranquilo por el trabajo realizado”.

“Creo que ayudamos a que los clubes cobren en tiempo y forma, a que se desendeuden, a que tengan una competencia transparente y con innovación tecnológica, a tener una licitación internacional por los derechos de TV y sponsors que no habían tenido nunca… Dejamos esa base así que sí, me voy contento”, cerró.

