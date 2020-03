https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevas declaraciones La fiscalía investiga una decena de casos contra el maestro de música

Las fiscales Alejandra del Río Ayala y Celeste Minniti realizaron una conferencia de prensa a la salida de tribunales este martes, donde reconocieron que más allá del caso que derivó en la detención de un maestro de música por el presunto abuso sexual de un alumno de jardín, se sumaron al menos diez nuevos hechos. También dijeron que la detención de dos directoras del Jardín San Roque “es una medida que hubo que tomar porque existe un riesgo de entorpecimiento probatorio concreto” y adelantaron que este jueves solicitarán la prisión preventiva para ambas.



Aunque se excusaron de “dar información sobre las acciones concretas que se imputaron”, reconocieron que “cuando vinimos con el primer imputado pensamos que era una investigación que estaba casi concluida y al día de la fecha tenemos una investigación que recién está iniciando porque hemos recibido muchas personas que han brindado declaración, hay muchísimas otras situaciones que estamos investigando y la verdad que no puedo decir cuánto tiempo nos va a llevar”.



—¿No se descarta que pudiera haber más personas involucradas en la causa?



—No no se descarta



—¿La defensa sostiene que actuaron de acuerdo al protocolo vigente, les consta?



—Eso lo vamos a discutir en la preventiva



—¿Están investigando más casos?



—Sí muchos casos



—¿Cuántos?



—Más de diez



—¿Hay denuncias?



—No, son personas que se han presentado espontáneamente a declarar en el MPA y de los relatos surgen otras posibles víctimas.



Sobre el estado de los niños, la fiscal Del Río Ayala dijo que “están siendo asistidos por sus padres que han venido a consultar con mucha angustia. No tenemos que olvidar que son niños muy pequeños, que en muchos casos no sólo no pueden hablar porque no saben que lo que les pasó está mal, sino que muchas veces no quieren hablar porque están presionados. Por eso me parece que es muy importante que todo el mundo entienda que a los niños hay que empezar a creerles un poco más. Esta situación surgió ne noviembre de 2018 y aquí claramente al niño no se le creyó”.



—¿La sorprende todo lo que ha pasado?



—Sí, nos sorprende muchísimo, pero por eso insisto, una como madre o ustedes como padres, vemos cambios en nuestros niños y no necesariamente lo vamos a ligar a una situación de abuso. Pero cuando los niños hablan y hay manifestaciones concretas, no se puede pensar que es imposible que pase, porque son muchas veces a los adultos a los que les creemos y son los que encubren estas situaciones o desvían lo que en realidad le pasó al niño.