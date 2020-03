https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se confirmaron los rumores El vicepresidente y dos ministros de Irán se contagiaron con el coronavirus

El vicepresidente y dos ministros de Irán están contagiados de coronavirus, reportó este miércoles la agencia de noticias iraní Faers, que añadió que en las últimas 24 horas las víctimas fatales llegaron a 63, lo que eleva el total de muertos a 354.

El contagio del vicepresidente Eshaq Jahangiri estaba instalado como rumor en la prensa local, que notó su ausencia en las fotos de las últimas reuniones del equipo de gobierno, y este miércoles la agencia paraoficial Fars confirmó la enfermedad del segundo máximo cargo del Ejecutivo de Hassan Rohani.

Los otros miembros del gabinete contagiados son Ali Asghar Mounesan, ministro de Herencia Cultural, Artesanía y Turismo, y Reza Rahmani, ministro de Industria.

Irán reportó este miércoles su peor balance diario de muertes por la epidemia de coronavirus desde el inicio del brote, con 63 nuevos fallecimientos que elevaron el total a 354, entre los cuales ya se reportan más de 20 figuras del régimen persa.

Ante la gravedad de la situación, Rohani instó a la población a “tomar este tema en serio”, ya que para erradicarlo es necesario que los ciudadanos colaboren siguiendo las recomendaciones de las autoridades.

El total de contagiados aumentó en 958, más de 10% de la cifra total, que llegó este miércoles a más de 9.000.Las autoridades de la teocracia han sido acusadas de ocultar el verdadero alcance de la crisis, pero las agencias oficiales y semioficiales no pudieron dejar de reportar la muerte de varios miembros y ex funcionarios del régimen, así como el contagio de importantes figuras cercanas al presidente y el líder supremo, Ali Khamenei.

Farzad Tazari, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, murió a causa del virus y fue enterrado este martes, y también se cuenta entre las víctimas fatales la parlamentaria Fatemeh Rahbar, quien murió el sábado tras estar unos días en coma, por un cuadro agravado por el virus. También murió Hossein Sheikholeslam, ex embajador de Irán en Siria y ex asesor del actual canciller persa, Mohammad Javad Zarif.

Al menos seis destacados clérigos de este país, gobernado por una teocracia, murieron en este brote epidémico.

