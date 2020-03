Las Flores arranca la temporada 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se completó el programa para la primera reunión del año en el hipódromo local. El cotejo central será el clásico Aniversario, sobre 1400 metros, donde fueron confirmados diez participantes.

Tras unos cuantos meses de inactividad, el hipódromo de Las Flores promete dar comienzo al año hípico y como cotejo central se correrá a las 17.20 sobre 1400 metros, distancia recortada ya que tradicionalmente este compromiso se disputaba de la milla para arriba.

Primera carrera

Sobre 1100 metros. Premio “Dr. Manuel López Pujato” (no oficial). A las:12. Todo caballo S.P.C de 3 años perdedor. 1 Pininfarina; 2 Pocho Lucero; 3 Piggot; 4 Osean Peace; 5 Top of the Rock; 6 Tarifazo; 7 Riachuelo Man; 8 Brujo Blue; 9 Mysteri Men; 10 Lucky FInder; 11 Twilight Sun.

Segunda carrera

Sobre 600 metros. Premio “Ing. Alberto Monis” (no oficial). A las: 12.40. Todo caballo de 3 y 4 años perdedor. 1 Bindi; 2 Don Pitti; 3 Saliente Dubai; 4 Shy Rinconazo; 5 Villera Buscada; 6 Ritmo Carcelero; 7 Shy Reina; 8 Victoria’s Filly; 9 Alvi Gold; 10 Decoroso Road.

Tercera carrera

Sobre 600 metros. Premio “Dr. Angel Poletti” (no oficial). A las: 13.20. Todo caballo de 5 años y más edad perdedor. 1 El Boli; 2 Pure Terere; 3 Beneluz; 4 La Insuperable; 5 Venenoso Oro; 6 Lindo COnsul; 7 Cas Haley; 8 Tapada Halo; 9 Visa Egipcio; 10 Notera Villana; 11 Villano Soy; 12 Mystery Gold; 13 Dashanico.

Cuarta carrera

Sobre 1200 metros. Premio “Dr. Horacio Gómez Cullén” (no oficial). A las:14. Todo caballo de 4 años y más edad perdedor. 1 Fast in Dubai; 2 Tiene Onda; 3 Ciclón Zen; 4 Linda Fini; 5 Vetore Prize; 6 Olvidar Tu Hora; 7 Dama Plus; 8 Stolen Dance; 9 Director; 10 Silano.

Quinta carrera

Sobre 1100 metros. Premio “Dr. Manuel López Pujato II” (no oficial). A las: 14.40. Todo caballo de 3 años perdedor. 1 La Gran Apuesta; 2 Poca Luz; 3 Expresiva In; 4 Shad Derby; 5 SAnta Coloma; 6 La Remota; 7 Payarda Attack; 8 Amada Victory; 9 Indian Talent; 10 Ariley; 11 La Tumbera; 12 Soy Pasional.

Sexta carrera

Sobre 1100 metros. Premio “Sr. Eduardo Ruíz Moreno” (no oficial). A las: 15.20. Ganadores de 1 ó 2 carreras. 1 Gran Cumparsero; 2 Star Real; 3 Che Carol; 4 No Está Mal; 5 Papincho; 6 Espatadantza; 7 Que Vida Body; 8 Farhero; 9 Solita Juana.

Séptima carrera

Sobre 1000 metros. Premio “Esc. Echarte Iriondo” (no oficial). A las: 16. Todo caballo de 4 años y más edad perdedor. 1 Cite Filly; 2 Montferrat; 3 Ahorro Planet; 4 Gran Nautical; 5 Tipejo; 6 La Gigoletta; 7 Bien Halo; 8 Sacred War; 9 Candela; 10 Mauricio Tom; 11 Value; 12 Linda Dubai; 13 princesa de Oro.

Octava carrera

Sobre 600 metros. Premio “Ing. Jorge Carbone” (no oficial). A las: 16.40. Todo caballo de 3 años y más edad ganador de 1 ó 2 carreras. 1 Strike Rider; 2 Sound of Warrior; 3 April Gold; 4 Opwekking; 5 Strath Affair; 6 Que Perlita; 7 Esta Cool; 8 Olvidar Tu Hora.

Novena carrera

Sobre 1400 metros. Premio “Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe” (no oficial). A las: 17.20. Todo caballo de 4 años y más edad. 1 Black Codes; 2 Country Ko; 3 Last Indygo; 4 Pinnacle Star; 5 Warrior Gold; 6 Che Gaviota; 7 Potro Ramiro; 8 Hermosa Loca; 9 Giambellino; 10 Brickfielder.

Décima carrera

Sobre 600 metros. Premio “Ing. Alberto Monis II” (no oficial). A las:18. Todo caballo de 3 y 4 años perdedor. 1 Bello Botija; 2 Rock and Ron; 3 Bueno Soy; 4 Bad Boys; 5 Mrs. Talent; 6 Deep Swiing; 7 Hapy and Real; 8 Secretive.

Gateras para el Latino

El próximo sábado en la grama de San Isidro, sobre 2000 metros, se correrá el gran premio Longines Latinoamericano. El orden de gateras quedó conformado de la siguiente manera:

1) Eron Do Jaguarete (Brasil), 2) War Breeze (Chile), 3) Savitar (Chile), 4) Pinball Wizard (Argentina), 5) More Than Words (Perú), 6) Nao Da Mais (Brasil), 7) Tetaze (Argentina), 8) Pimper’s Paradise (Brasil), 9) Mazarin (Perú), 10) Miriñaque (Argentina), 11) Ajuste Fiscal (Uruguay), 12) Roman Joy (Argentina), 13) Master Piece (Chile), 14) Imperator (Argentina), 15) Dixie Wave (Perú), 16 Faenon (Perú), 17) Radagast I (Perú), 18 Seas Alabada (Argentina).