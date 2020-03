https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el efecto coronavirus

Adelantan la vacunación antigripal y sugieren no realizar eventos masivo

A la compra anticipada de vacunas contra la influenza la confirmó el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en su visita a Santa Fe. La vacunación contra la gripe habitualmente comienza en abril; pero por el Covid-19 comenzará “en los próximos días, para que no se superpongan las dos patologías”. Recomendó que no se realicen espectáculos masivos “al menos en los próximos días”.

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, visitó este miércoles las ciudades de Santa Fe y de Rosario (ver aparte) en una jornada de trabajo con referentes de efectores públicos y privados del centro y sur de la provincia, intendentes y presidentes comunales. El tema central fue el alerta global por el coronavirus. El funcionario adelantó que, por el Covid-19, desde la administración nacional se adelantará el calendario de vacunación antigripal contra la gripe (influenza), y aseguró que desde el Estado “se están disponiendo de todos los recursos” para evitar la propagación del virus que mantiene en vilo al mundo. Si bien la prevención debe extenderse para todos los ciudadanos, “debemos tener más cuidados con los mayores de 65 años, que es población de riesgo, y más aún con personas que padecen patologías asociadas (respiratorias), o alguna inmunodeficiencia. Por eso, se va anticipar la vacunación antigripal, que tradicionalmente se hace en abril: la empezaremos en los próximos días”, adelantó el funcionario, en diálogo con la prensa. Ya se solicitó a los laboratorios que produzcan las vacunas antes, y algunos las empezaron a entregar: “Ésta es una medida concreta para esa población adulta mayor que es la más expuesta”. Tenés que leer Coronavirus en Argentina: confirmaron dos nuevos casos y ya son 21 los contagiados Además, González García recomendó que los espectáculos de concurrencia masiva (musicales y deportivos, por ejemplo) “no se hagan al menos por los próximos días; es el consejo que damos”, dijo. No obstante, subrayó en las medidas de prevención domésticas e intentó calmar, con precisiones técnicas, la “psicosis social” generada por la expansión de la enfermedad. Insistió en la importancia del “trabajo coordinado” con Provincia (estuvo acompañado por el gobernador Omar Perotti y su par santafesino, Carlos Parola), y desde allí con los municipios y comunas. También consideró necesaria, como medida de cuarentena, la prohibición de visitas de personas que estuvieron en el extranjero a geriátricos (donde se alojan una de las franjas etarias más vulnerables) por al menos 14 días. Expansión geográfica La denominación de pandemia tiene relación con la extensión geográfica en el mundo de una enfermedad: “El coronavirus se ha mundializado. La razón no es la gravedad de la enfermedad”, dejó en claro González García. Y con respecto a en qué afectaría al país, la declaración de pandemia no modificaría demasiado las cosas: “Sí cambia en que nosotros estamos en un estadío inicial. Eso nos permite aprovechar las experiencias de otros países y los aportes de la ciencia; en ese aspecto hay una visión positiva”. Nadie sabe demasiado sobre la enfermedad, porque es nueva: “Lo que sí sabemos es que en el 80% de los casos no hay consecuencias; pero hay un 20% de los casos de que están expuestos y que necesitan internación. De ese 20%, hay un 5% que puede tener complicaciones graves por coronavirus, como neumonía. Entonces, el tiempo que vamos ganando nos sirve para estar mejor preparados. Esperamos que la ciencia siga desarrollando algunas medidas más efectivas que las que tenemos hasta ahora”, se esperanzó. Tenés que leer La OMS declaró el coronavirus como una pandemia El frío, ¿traerá más problemas? Consultado por El Litoral sobre si la proximidad del otoño (es decir, del descenso de las temperaturas) agravaría la situación del coronavirus en el país y el continente, el funcionario nacional consideró que el frío “es un enemigo” de todas las enfermedades respiratorias. Y respecto del Covid-19, “el virus vive 10 ó 12 horas fuera del cuerpo en temperaturas de 25°C; y a 10°C, vive más de 20 horas... El frío no es un aliado; además, aparece junto con la influenza (gripe); por eso adelantamos la vacunación antigripal para toda la población, para que no se superpongan las dos patologías”, concluyó. Alerta dengue “¿Cuál es la razón de la epidemia del dengue? Que en América latina, que ya tiene una epidemia de hace varios años, no se logró establecer una política sanitaria eficaz. El dengue ya mató en América a más de 1.500 personas; en Brasil, la situación es muy grave. En Paraguay hay más de 30 muertos este miércoles por el aedes aegypti, y nosotros estamos rodeados por esos países. La batalla es disminuir el impacto del vector (mosquito). Es clave el saneamiento ambiental, el cuidado del domicilio, el descacharrado y todas las medidas que ya conocemos. Hoy el dengue es un tema grave, pero la Argentina no tiene el impacto por mortalidad que hay en esos países mencionados”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

