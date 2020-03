https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven, que apareció muerto en el río, era hincha de Rosario Central Repudio a barras de Newell’s que festejaron la muerte de "Bocacha" Orellano

Un puñado de barrabravas de Newell"s arrojaron varios salvavidas al aire durante el partido que su equipo perdió 2 a 0 contra Godoy Cruz, en un repudiable festejo del crimen del joven Carlos Orellano, hincha y socio de Rosario Central, quien apareció muerto en el río Paraná el miércoles 26 de febrero último, luego de ser sacado por patovicas y policías del boliche Ming, en la Estación Fluvial, del centro de la ciudad de Rosario.



"Esto es algo tan patético que el 98 por ciento de los hinchas de Newell"s están en desacuerdo, pero es algo contra lo que no pudimos hacer nada, al punto que en la cancha no lo vi y me enteré cuando me lo contó un dirigente de Rosario Central", declaró esta tarde un dirigente del club del Parque Independencia a Télam.



En esta línea, la comisión directiva de Newell"s publicó esta tarde un comunicado en su cuenta de Twitter oficial, que reza: "El Club Atlético Newell"s Old Boys lamenta profundamente los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 8 de marzo en el estadio Marcelo Bielsa, en la tribuna popular, y manifiesta su más absoluto repudio".

REPUDIABLE 👎🏻 | Durante el partido de anoche ante #GodoyCruz, parte de la hinchada de #Newells arrojó salvavidas mofandose de la muerte de Carlos Orellano. Desde este espacio repudiamos esa actitud y esperamos que el pensamiento no sea el mismo de todos los hinchas rojinegros. pic.twitter.com/MLV6gwHRyA — Mundo Central (@MundoCentralOf) March 9, 2020



En este sentido, el texto de los dirigentes "rojinegros" advierte sobre esta apología del crimen: "Desde la institución se está trabajando de forma exhaustiva en la identificación de los hinchas que arrojaron salvavidas durante el partido y se informa que, de ser reconocidos, se aplicará la máxima sanción prevista en el estatuto de forma inmediata".



Asimismo, los directivos ñulistas expresan: "Saludamos a familiares y amigos de Carlos Orellano y nos sumamos al pedido de justicia y esclarecimiento del caso".



En uno de los videos que circula en las redes sociales, se observa a un hincha "rojinegro" de unos 35 años, enfundado en una camiseta del club, delgado, de 1,75, barba y pelo largo oscuro, que arroja un salvavidas anaranjado al aire, en la tribuna popular baja que da espaldas al Hipódromo, donde se ubica la barra brava local.

👉🏽 Comunicado oficial del Club Atlético Newell’s Old Boys https://t.co/Tg0laONVjz — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) March 11, 2020



Carlos "Bocacha" Orellano, había ido a bailar al boliche Ming el domingo 22 de febrero, de donde fue sacado por la fuerza por patovicas y policías, y permaneció desaparecido hasta el miércoles 26 de febrero, cuando fue hallado muerto en el río Paraná.



Sus amigos, compañeros y familiares lo recordaron con banderas antes y durante el partido que Central le ganó a Arsenal 3 a 1 y ayer marcharon e hicieron un acto frente al Centro de Justicia Penal rosarino, en el barrio Hospitales, donde reclaman que "la Justicia impute por homicidio al dueño, a los patovicas y a los policías del boliche Ming".



