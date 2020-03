Concejales de Cambiemos repudian las retenciones al campo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según manifestó Sebastián Mastropaolo a El Litoral, aunque el contexto es diferente al de “La 124”, la medida es igual de recesiva y atenta contra el sector.

Tras varias jornadas de manifestaciones por parte de los productores agropecuarios contra la suba de retenciones a algunas exportaciones, el concejal Sebastián Mastropaolo aseguró que acompañan “esta medida de protesta” porque “de nuevo es un un tipo de impuesto absolutamente recesivo, esta retención que se genera en uno de los sectores más dinámicos que tenemos en la Argentina”.

“Lo único que hace es generar más incertidumbre en un sector que viene golpeado por la caída del precio, por la falta de lluvia, que hace mucho tiempo viene invirtiendo y capacitándose para ser un mejor sector y lo único que tenemos de parte del gobierno nacional, en vez de acompañar y promover el desarrollo son retenciones, impuestos, medidas que distorsionan la capacidad productiva de la gente que hoy realmente deja todo en los campos de la provincia de Santa Fe”, aseguró el edil.

En tanto, consideró que “si fuese real que vamos a distribuir y vamos a ayudar a las economías regionales, muchos de los productores agropecuarios lo entenderían en forma positiva, pero los antecedentes del gobierno no son los mejores como para venir con estos planteos”.

Además, dijo, aunque “hay diferente panorama que con “La 125” realmente, el productor agropecuario hace un esfuerzo extraordinario para poder cumplir, para poder invertir y para poder generar las divisas”. “Estamos hablado del sector que mayor riqueza genera en la Argentina a nivel de exportaciones, no es menor, no es un sector que no tenemos que tener en cuenta y no tenemos que apoyar...así que entiendo que la situación es distinta pero también hay que tener en cuenta que la soja está muy baja, estamos tocando los 320 dólares, algo que realmente lo vuelve un negocio poco rentable y si a esto además le sumamos más puntos de retenciones muchos productores van a pensar muy bien si van a sembrar o no van a sembrar el año que viene”, concluyó.