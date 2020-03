Suspenden la temporada de la NBA por el coronavirus: un jugador de Utah Jazz dio positivo

Por el coronavirus, la NBA suspendió la temporada tras disputar los partidos del miércoles y hasta nuevo aviso.

La medida se hizo oficial minutos después de que se confirmara que el francés Rudy Gobert, pívot de la franquicia Utah Jazz, dio positivo.

El jugador hace unos días en una rueda de prensa se había burlado de la emergencia sanitaria.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4