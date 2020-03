https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.03.2020 - Última actualización - 7:39

7:38

32avos de final Copa Argentina: Argentinos derrotó ajustadamente a Cañuelas

Argentinos Juniors venció a Cañuelas por 1 a 0, en cancha de Arsenal, de Sarandí, y de esta manera se clasificó para los 16avos. de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al vencedor de la llave entre Colón, de Santa Fe, y Cipolletti, de Río Negro.



Argentinos arrancó el partido ganando de arranque, ya que a los cinco minutos Gabriel Hauche lo puso en ventaja, y eso le permitió manejar el desarrollo con tranquilidad, estando cerca de aumentar en dos ocasiones a través del uruguayo Santiago Silva.



Pero en la segunda etapa los de primera división se quedaron un tanto y Cañuelas, con una digna tarea general, se acercaron con un par de chances de empatar, aunque en el balance final los de Primera C también podrían haber recibido alguna otra conquista de los de La Paternal, en dos ocasiones malogradas por el propio Silva de cabeza.







Síntesis





Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Iván Colman, Francis Mac Allister y Fausto Vera; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Damián Batallini. DT: Diego Dabove.



Cañuelas: Gastón Brambatti; Julián Cano, Carlos Aguirre, Carlos Madeo e Iván Fassione; Franco Quinteros, Mario Frattini, Emmanuel Trejo y Ulises Ojeda; Facundo Kruger y Santiago Sosa. DT: Gonzalo Márquez.





Gol en el primer tiempo: 5m. Hauche (A).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Franco Moyano por Kevin Mac Allister (A), 17m. Walter Silva por Kruger (C), 23m. Alan Visco por Ojeda (C), 25m. Gabriel Florentín por Batallini (A), 37m. Germán Sosa por Fratini (C) y 42m. Edwar López por Colman (A).

Amonestados: Silva, Kevin y Francis Mac Allister (A). Aguirre, Trejo, Sosa y Brambatti (C).

Cancha: Arsenal de Sarandí.



Árbitro: Carlos Gariano.

Con información de Telam