https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.03.2020 - Última actualización - 9:41

9:40

En un encuentro que se extendió por tres horas, el Intendente puso a disposición del ministro información sobre seguridad urbana local y se acordó el diseño de un esquema de trabajo conjunto, lo que incluye futuras reuniones entre el municipio, integrantes de la cartera provincial y miembros de las diferentes áreas de comando y fuerzas de seguridad instaladas en el territorio rinconero.

Prevención y seguridad urbana Silvio González recibió en el municipio al ministro de Seguridad Marcelo Saín En un encuentro que se extendió por tres horas, el Intendente puso a disposición del ministro información sobre seguridad urbana local y se acordó el diseño de un esquema de trabajo conjunto, lo que incluye futuras reuniones entre el municipio, integrantes de la cartera provincial y miembros de las diferentes áreas de comando y fuerzas de seguridad instaladas en el territorio rinconero. En un encuentro que se extendió por tres horas, el Intendente puso a disposición del ministro información sobre seguridad urbana local y se acordó el diseño de un esquema de trabajo conjunto, lo que incluye futuras reuniones entre el municipio, integrantes de la cartera provincial y miembros de las diferentes áreas de comando y fuerzas de seguridad instaladas en el territorio rinconero.

En la Sala de Reuniones del municipio, Silvio González recibió al ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, junto a su equipo de trabajo. En un encuentro que se extendió por tres horas, el intendente brindó información relacionada a diferentes aspectos que hacen a la prevención y seguridad urbana, a partir de estadísticas y datos reunidos a lo largo de los 26 meses de gestión en la ciudad costera.

Además, desde el municipio les transmitieron las principales inquietudes respecto al rol del gobierno provincial en seguridad pública, como también las demandas y problemáticas de los vecinas y vecinos de San José del Rincón.



Silvio González calificó a la reunión como “muy fructífera”, ocasión en la que puso a disposición del ministro “todo el andamiaje y la estructura municipal para trabajar de forma coordinada en materia de prevención en seguridad”.

También, destacó que en el encuentro “vimos un ministro muy predispuesto que se ofreció a reunirse en el municipio, pudimos contarle cuál es la realidad en nuestra ciudad, cómo está funcionando el Consejo de Seguridad, y hemos definido para los próximos días pasar a instancias operativas para abordar la problemática entre el municipio, integrantes del Ministerio de Seguridad y miembros de las diferentes áreas de comando y fuerzas de seguridad instaladas en el territorio rinconero”.

Con los gobiernos locales



Marcelo Saín destacó la necesidad de favorecer la articulación entre la cartera de Seguridad y los gobiernos locales para el diseño de un esquema de trabajo conjunto porque “la gente toma a los intendentes y a las intendentas como la primera instancia de gobierno con la que tienen un contacto directo, y quien debe, de alguna manera, abordar las problemáticas de la seguridad. Pero muchas veces los y las intendentas no cuentan con los recursos y los medios”.

Además, el ministro asumió su compromiso de participar personalmente y también a través de sus secretarios de las diferentes reuniones futuras e instancias propuestas.



Saín afirmó tras el encuentro que “si la decisión del gobierno local es que tengamos que ir al Concejo Municipal, trabajar en algún aspecto con el Concejo Municipal, lo haremos. Pero la autoridad política del municipio, del pueblo y de la ciudad es el intendente y nosotros queremos ser respetuosos de esta institucionalidad. Cuando corresponda, estaremos en el lugar que toque, pero desde el Ministerio nosotros trabajamos con los intendentes, independientemente del partido al que pertenezca”.

En esa línea, Saín aseguró que entre el ministerio y el municipio “nos fortalecemos mutuamente: a nosotros nos permite poner a la Policía en línea con políticas de prevención, si no estuviera el gobierno local no lo podríamos hacer. Nos ayuda a controlar a la policía también, a co-conducirla. Nosotros estamos dispuestos a abrir manos en el tema de la conducción funcional en el lugar y también a detectar entre los dos grandes actores, el Ministerio y la Intendencia, cuáles son los problemas centrales, hacer una lista de prioridades y abordarlos con los recursos de manera coordinada. Cuando tengamos carencias y falencias, las iremos solucionando también de manera conjunta. No hay ninguna razón para que no trabajemos juntos”.