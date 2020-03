Canadá: Justin Trudeau y su esposa están en cuarentena

“Tengo algunas noticias personales para compartir hoy. Sophie regresó recientemente de un evento de oratoria en el Reino Unido, y anoche estaba experimentando síntomas leves parecidos a la gripe. Se siente mejor, pero siguiendo los consejos de nuestro médico, se aísla a sí misma mientras esperamos los resultados de la prueba COVID-19”, informó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su cuenta de Twitter.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results.