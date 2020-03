https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.03.2020 - Última actualización - 17:15

17:11

Es más que factible que la FIA determine la suspensión de la carrera. Tras evaluarse ocho casos, un empleado de McLaren dio positivo de Coronavirus.

Fórmula Uno Peligra el Gran Premio de Australia Es más que factible que la FIA determine la suspensión de la carrera. Tras evaluarse ocho casos, un empleado de McLaren dio positivo de Coronavirus.

Finalmente, los temores pasaron a ser realidad: en el curso de este jueves se confirmó que un empleado del Team McLaren, al que se le habían practicado las pruebas de rigor en Melbourne, dio positivo de Coronavirus. Por lo tanto, el equipo inglés confirmó que se retira del Gran Premio de Australia 2020.

La comunicación oficial de FIA, en sus términos sustanciales, expresa lo que se detalla a continuación.

“McLaren Racing confirmó esta tarde en Melbourne, que se retira del GP de Australia, tras el test positivo de un miembro del equipo por Coronavirus. El tabajador se hizo las pruebas y se aisló tan pronto como empezó a mostrar síntomas y ahora será tratado por las autoridades sanitarias locales”.

“El equipo se ha preparado para esta circunstancia y ha dispuesto apoyo para su empleado, que ahora entrará en un periodo de cuarentena. La escudería coopera con las autoridades locales, para ayudar con las investigaciones y el análisis”.

“Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing y Andreas Seidl, jefe de McLaren F1, han informado a la Fórmula 1 y a la FIA la determinación tomada en el curso de esta tarde. La decisión se basó en el deber de cuidado: no sólo de los empleados y socios de McLaren, sino también de nuestros rivales, de los aficionados de Fórmula 1 y de los demás miembros de la comunidad”.

La misiva continúa luego con datos de singular importancia, que no hacen más que reflejar la preocupación existente en torno a la pandemia.

“En principio, McLaren es el único que se retira; pero es más que probable que haya una decisión en las próximas horas para cancelar este evento, al que nunca se debió viajar para poner en riesgo a pilotos, trabajadores y periodistas”.

Es oportuno consignar que en el Team Haas hubo cuatro pruevas negativas. Se cree se que se trató de un ingeniero y tres mecánicos, quienes fueron evaluados para detectar el virus, después de mostrar algunos síntomas compatibles.

Por su parte, pilotos como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel han sido muy duros contra la F1 por tener que disputar el Gran Premio, pese a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.

La F1 estudia la situación minuciosamente y, al cierre de esta edició, aún no había ninguna decisión sobre la cancelación de la competición.

La voz de la experiencia

Las críticas asedian a los responsables de la máxima categoría del deporte motor.

El finés Kimi Raikkonen se expresó en términos similares a los del ingles Lewis Hamilton en el circuito de Albert Park de Melbourne.

“No depende de nosotros, es así la cuestión. No sé si es lo correcto que estemos aquí; probablemente no. No es nuestra decisión y creo que si fuera puramente la decisión de todos los equipos, probablemente no estaríamos aquí”, afirmó.

El piloto más veterano del actual lote de protagonistas, con 40 años, cree que no se está protegiendo la seguridad de cuantos van a pasar por el circuito este fin de semana: “Trato de ponerme en el lugar de todos, no solo de los pilotos, sino también de los aficionados. He oído que algunas personas del paddock están enfermas, y nadie sabe cuál es la situación al respecto. No es solo por nosotros”, insistió el piloto de Alfa Romeo.

“Parece que sólo importa el dinero. Estoy muy, muy sorprendido de que estemos aquí. Creo que es genial que podamos tener carreras, pero para mí es sorprendente que todos estemos sentados en esta sala”

“El circuito abierto al público y hay tantos aficionados aquí, que parece increíble. Parece que el resto del mundo está reaccionando, probablemente un poco tarde, pero ya esta mañana hemos visto a Donald Trump cerrando las fronteras de Europa a los Estados Unidos. La NBA está siendo suspendida y la F1 continúa...”. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes.

Cancelación en Sebring

Las 1000 Millas de Sebring, sexta prueba del Mundial de Resistencia (WEC), no se celebrará el 20 de marzo, como estaba inicialmente previsto.

La FIA y los organizadores decidieron cancelar la carrera, ante la imposibilidad de disputarla tras las nuevas medidas de la administración Trump, para evitar la propagación del Coronavirus, entre las que se encuentra la prohibición de entrada de algunos extranjeros a Estados Unidos.

Los pilotos, entre ellos el español Miguel Molina, estaban viajando en estos días, ya que este fin de semana se iba a disputar un test previo, que tampoco se celebrará. Ahora, la prioridad del campeonato es devolver los coches y el material de los equipos a Europa.

Las 1000 Millas de Sebring forman parte de nuevo y por segundo año consecutivo del llamado Super Sebring, un fin de semana de carreras conjunto entre IMSA y WEC, donde también estaba prevista la disputa de las 12 Horas de Sebring, del Campeonato Americano de Resistencia.

De momento, esta prueba no sufrió variaciones, pese a que será difícil que se dispute dado el alto número de pilotos internacionales inscriptos. Las autoridades de Estados Unidos, donde la expansión de la enfermedad llegó algo más tarde que en Europa, está siendo muy contundente, ya que las suspensiones de eventos deportivos de suceden una y otra vez.