El concejo santafesino rechazó las retenciones

En un hecho sin precedentes, los ediles de la capital provincial votaron un manifiesto en contra del gravamen y de las declaraciones del senador Parrili contra el campo.

“Logramos el consenso de dos fuerzas opositoras obteniendo una contundente declaración”, le dice a Campolitoral el concejal Sebastián Mastropaolo, en referencia a la votación de 14 ediles a favor y 3 en contra.

“El rechazo al aumento a las retenciones es algo simbólico, pero implica el apoyo al paro de comercialización, para entender que esto afecta al destino de Santa Fe”, agregó. “Se quiere hacer creer que fuese un problema de los productores, cuando esto repercute directamente en la economía santafesina”, aseguró el concejal.

“Hoy tenemos problemas de seguridad, de infraestructura y de muchas otras cosas por falta de recursos. Hoy la Nación no está dando certezas sobre qué hará con la deuda de 100 millones con la provincia. Y hoy no tenemos el Fondo Sojero que implicaba 1800 millones de dólares”, se explayó. ¿Cómo no va a impactar una transferencia tan importante de recursos, que además siguen agravando, cuando no tenemos ninguna redistribución?”, se preguntó.

Para Mastropaolo, es vital poder visibilizar la problemática del campo y de la provincia toda. “El recurso tiene que volver a las ciudades y comunas de una u otra forma; por eso apoyamos a ese chacarero, a ese productor agropecuario que está hoy con los números que ya no le cierran”.

Tras varias jornadas de manifestaciones por parte de los productores agropecuarios contra la suba de retenciones a algunas exportaciones, el concejal aseguró que acompañan “esta medida de protesta” porque “de nuevo es un un tipo de impuesto absolutamente recesivo, esta retención que se genera en uno de los sectores más dinámicos que tenemos en la Argentina”.

“Lo único que hace es generar más incertidumbre en un sector que viene golpeado por la caída del precio, por la falta de lluvia, que hace mucho tiempo viene invirtiendo y capacitándose para ser un mejor sector y lo único que tenemos de parte del gobierno nacional, en vez de acompañar y promover el desarrollo son retenciones, impuestos, medidas que distorsionan la capacidad productiva de la gente que hoy realmente deja todo en los campos de la provincia de Santa Fe”, aseguró el edil.