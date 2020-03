https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.03.2020 - Última actualización - 9:55

9:52

Vuelta a Emiratos Árabes Unidos El ciclista argentino Maxi Richeze dio positivo en un control de coronavirus

El ciclista bonaerense Maximiliano Richeze anunció este viernes que dio positivo en un control de coronavirus, mientras participaba de la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, en Asia, que lo obligó a quedar en cuarentena en ese país.



"Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional", escribió Richeze en su cuenta oficial de Instagram.



El nacido en la localidad bonaerense de Bella Vista es el lanzador en el pelotón del ciclista colombiano Fernando Gaviria, que también dio positivo por coronavirus, pandemia que obligó a la finalización adelantada de la Vuelta de Emiratos, cuando quedaban dos etapas por disputar.



"Gracias a dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo.Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia", aseguró.



Richeze tiene 37 años y fue Olimpia de Plata en ciclismo en 2019, año en el que ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima.

