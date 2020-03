Con ayuda internacional, será desbloqueda la tablet de Natacha Jaitt

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alejandro Cipolla confirmó que Gendarmería se unirá con una empresa internacional especializada para abrir el iPad y revisar los últimos movimientos de la actriz.

Lo vimos en las series, las películas y lo leímos en los libros. Hay una premisa básica en el área forense: en el detalle, está la excelencia. Las pistas y herramientas de un caso deben ser todas chequedas. Con que una sola quede afuera puede llegar a demorar la resolución por mucho tiempo. Esto mismo sucedió con la muerte de Natacha Jaitt , quien luego de ser encontrada sin vida el 23 de febrero del 2019 en un salón de eventos e investigarse exhaustivamente su caso, abrió muchas hipótesis a su al rededor; principalmente, dada la imposibilidad , hasta hoy, de abrir la tablet que llevó con ella hasta últimos momentos y es clave para la resolución.

Su hermano, Ulises Jaitt, luchó con uñas y dientes junto al abogado de la familia, para que los peritos a cargo de la investigación intenten desbloquear la tablet de su hermana fallecida, en la que guardaba contactos, fotos, videos y registros de todo lo que hacía, a donde iba, entre otras cuestiones. Esta pieza clave de su caso, del cual muchos sospechan asesinato, no había podido franquearse hasta hoy, luego de que Alejandro Cipolla (abogado de la familia) le confirme a Clarín : "Este viernes 13, se va a estar realizando la pericia a la tablet de Natacha para tratar su apertura. Va a estar a cargo de Gendarmería".

En la misma línea informativa, agregó: "Hace unos minutos me notificaron que se va a sumar la compañía Celebrate Inc, que es la empresa especializada a nivel mundial en abrir dispositivos Apple, incluso para casos de terrorismo". La necesidad de este tipo de intervención, recordemos, se da por la política de seguridad de la empresa fundada por Steve Jobs, que bloquea por seguridad los móviles por extravío, hurto, etc y en el caso de Natacha poseía una clave de 6 dígitos que nadie logró registrar hasta la actualidad.

De esta manera, Gendarmería Nacional Argentina se unirá a la empresa creadora del software que utilizan distintos laboratorios técnico forenses a nivel internacional, por lo tanto se asegura que podrán abrir la tablet de la Natacha, hecho que seguramente, cambiará el rumbo de su caso y develará los últimos momentos de la actriz para esclarecer o resolver el caso. Momentos claves.