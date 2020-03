Catamarca confirmó 43 casos de dengue

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.03.2020 - Última actualización - 11:23

11:21

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que la mayoría de los casos son del serotipo DEN-1.

“Son 43 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del serotipo DEN- 1, no tenemos ninguna figuración de otro virus por ahora”, informó el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini.

En esta línea, el funcionario indicó que “la mayoría de los 43 casos se dieron en el departamento Capital, hay un caso en el departamento Tinogasta que es un lugar donde hasta ahora no se habían dado casos y ya partió un equipo a realizar el bloque. Además se están realizando bloqueos en distintas zonas de la Capital”, aseguró.

En relación a las medidas preventivas que llevan a cabo por parte del Ministerio, el profesional explicó que “es necesaria la fumigación, pero no la fumigación indiscriminada. Esta no sirve, no es efectiva porque mata al mosquito adulto de ese momento, pero al poco al tiempo hay nuevamente mosquitos adultos que pueden trasmitir la enfermedad".

Finalmente, Severini manifestó que “es fundamental la acción colectiva e individual de la población en eliminar los reservorios de agua de sus casas”.

Con información de Télam