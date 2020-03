Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Prioridades

AMALIA ISSA

“Quiero opinar sobre la reunión que mantuvo el intendente Jatón con el ministro Sain, del Consejo de Seguridad de la Municipalidad. Yo veo que hay tanta cantidad de gente: secretarios, presidente del Concejo, ministro, etc...., tantos a quienes les pagamos el sueldo con los impuestos y no puedo creer que estemos viviendo cada vez peor. ¡Recién ahora, después de dos décadas, van a hacer algo! Es lo mismo que sacar la manzana podrida del cajón cuando ya está podrido el resto de las manzanas... Yo lo felicito a Jatón, que se esté preocupando, que es lo principal para poder progresar en la seguridad y tranquilidad en los barrios; pero que no se olvide de otras cosas, como de la limpieza de la ciudad. Que mande a los empleados municipales a trabajar, a poner en condiciones Santa Fe. Es una ironía: hay tantos empleados y la ciudad se cae de mugre. En mi barrio tenemos una plaza hermosa, la Pucará, que Corral arregló; la gente quedó chocha, los domingos iba a tomar mate allí, los chicos jugaban, etc., tiene hasta un playón donde jugaban de noche; pero ahora, no están más las personas que mantenían la plaza, rompieron los basureros, está todo lleno de residuos, ese espacio verde está todo sucio. El intendente se tiene que ocupar de los barrios más castigados, que no se arruine lo que estaba bueno. La verdad que todos queremos que le vaya bien a Jatón, pero por favor: que no se ocupe sólo de una cosa y desatienda otra. Le pido que mande gente para limpiar la plaza mencionada”.

Abuso de insecticidas

UN LECTOR

“Me llama poderosamente la atención la liviandad con que se hace propaganda sobre el consumo de medicamentos, que evidentemente se están vendiendo en forma libre y, además, los productos desinfectantes, antimosquitos, antimoscas, lo que sea, de unas conocidas compañías internacionales. Esos medicamentos que se publicitan, tienen como efecto colateral una contraindicación, que por supuesto, al venderse libre y al publicitarse como si fuera un caramelo ese detalle nadie lo tiene en cuenta. Yo creo que la autoridad correspondiente debería actuar sobre este tema. ¡Es pavoroso el uso de insecticidas, en todas sus formas, líquida, en aerosol, en pastillas, que se están vendiendo! Yo les recuerdo que al que cree que su casa está protegida por usar en forma indiscriminada esos productos, que lo que están haciendo es precisamente lo contrario: alterando el equilibrio microbiano, al extremo de quedar expuestos en una forma peligrosa. Además, los residuos de todos estos productos van a parar al agua, al suelo, al aire... Entonces, sería muy saludable que alguna autoridad sanitaria intervenga en este tema”.

Motos en infracción

RAMÓN

“Por este medio, quiero reclamar y hacer mención del poco control que hay con las motos; van sin casco, a veces de a 3, llevan criaturas, algunas sin patente y lo peor de todo: ¡¡cruzan con el semáforo en rojo!! ¡Los municipales tienen que controlar!”.

Caldo de cultivo

LEONARDO PEUSNER

“No es momento de cuestionar al Ministro Ginés Gonzáles García, acerca de porqué él no creyó que el virus llegaría ‘tan pronto’, cuando toda la evidencia indicaba lo contrario, ni a personalidades médicas de peso que salieron de inmediato a los medios para minimizar el impacto de una posible epidemia dando más urgencia inmediata al sarampión o a enfermedades endémicas como el dengue. Lo cierto es que hoy las autoridades no están tomando las medidas necesarias adecuadas para contener el avance exponencial de la enfermedad. De hecho, no basta con aconsejar a quienes regresaron de ‘estos ocho países’ que deben aislarse socialmente, o no ir a la escuela o al trabajo. Esa gente debe permanecer en cuarentena obligada, no puede ir a cines, shoppings, cafés o cualquier lugar público y contagiar a otros. Además, es menester prohibir espectadores en eventos deportivos, festivales musicales, etc. y toda reunión pública. Es necesario también educar que ‘dar la mano’, besuquearse, abrazarse, toqueteares para saludar o cuando se dialoga son cosas del pasado. De otro modo, el costumbrismo argentino proveerá un caldo de cultivo para el virus tan favorable como el que presentó el mercado de Wuhan. Se ha hecho énfasis en que China se está recuperando: lo hizo poniendo en cuarentena a veinte millones de personas”.