La familia real británica cancela su agenda oficial por el coronavirus

“Como medida de precaución sensata y por razones prácticas en las circunstancias habituales, habrá cambios en los compromisos diarios de la reina durante las próximas semanas. Habiendo consultado a los profesionales de la salud y al Gobierno, las próximas visitas de su majestad a Chesire y Candem se pospondrán.

Las audiencias seguirán celebrándose como siempre. Otros eventos se irán valorando día a día con teniendo en cuenta los debidos consejos”.

An announcement regarding changes to The Queen's diary in the coming weeks: https://t.co/x1qR4Ga3zv