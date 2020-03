https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Atlético recibe a All Boys

Con la necesidad de ganar para no perder el tren

Esta noche, el albiceleste tendrá una dura parada, pero debe buscar afanosamente los tres puntos para no desengancharse de la pelea por meterse en el Reducido. Otta realizará tres cambios.

Ganar o ganar. Atlético recibe a All Boys con la obligación de sumar los tres puntos y así no perder de vista el Reducido. Crédito: Archivo El Litoral



Esta noche, el albiceleste tendrá una dura parada, pero debe buscar afanosamente los tres puntos para no desengancharse de la pelea por meterse en el Reducido. Otta realizará tres cambios.

Juan Carlos Scalzo La Crema viene de sufrir un duro golpe en la fecha pasada, al ser goleado (1-5) en barrio Alberdi por Gimnasia de Mendoza, una derrota que dejó sus secuelas porque más allá de lo abultado del marcador, lo más traumático fue la imagen de un equipo endeble y sin ideas que mostró dentro del terreno de juego. El impacto también fue importante en la faz anímica porque el Lobo le manejó el partido y los superó siempre en el plano estratégico y actitudinal. A todo esto se agregó que venía de dos derrotas y un empate, que lo habían rezagado en la tabla, y el duelo contra el elenco cuyano era el primero de los dos que tenía como local de manera consecutiva y dejando los seis puntos en Rafaela se podía acomodar bien en las posiciones, pero no pudo ser y sus rivales directos le sacaron algo más de ventaja. Por todo ello, hoy mismo el equipo deberá dar una prueba de carácter, mostrar que tienen capacidad para sobreponerse a la adversidad y nada mejor que lograr la recuperación tan ansiada ante uno de los buenos conjuntos que tiene el torneo en el presente. Claro está que para conseguirlo deberá tener un buen funcionamiento colectivo, algo que todavía no pudo alcanzar el cuerpo técnico. Con esa intención, el DT albiceleste meterá tres cambios con relación al partido anterior: en la defensa, Stéfano Brundo irá en lugar de Alexis Niz e Ignacio Liporace, reemplazará a Maximiliano Paredes, mientras que Reinaldo Alderete ingresará por Junior Mendieta, en la zona de volantes. Asimismo, Otta volverá al “4-4-2”, que utiliza generalmente cuando juega fuera de Rafaela. All Boys, embalado El cuadro de “Pepe” Romero viene de derrotar a Quilmes, en su casa, por la mínima diferencia, anotó su tercera victoria al hilo y llega a Rafaela con gran motivación. Frente al Cervecero, los de Floresta tenía que demostrar que las dos muy buenas victorias consecutivas logradas frente a Tigre y Defensores de Belgrano, dos de los grandes candidatos al ascenso, no fueron casualidad y así lo hicieron a pesar de lo corto del resultado. Igualmente, la prioridad del Albo sigue siendo la de escaparle al descenso, pero también se entusiasma con llegar al Reducido, que, si bien lo tiene un poco lejos, de seguir sumando a este ritmo se podrá poner a tiro, atendiendo a que todavía quedan 33 puntos en disputa. FORMACIONES Atl. de Rafaela



Nereo Fernández; Lucas Blondel, Brundo, Franco Racca, Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete, Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Alan Bonansea. DT.: Walter Otta. All Boys



Nahuel Losada; Nicolás Zalazar, Sebastián Martínez, Jonathan Ferrari, Facundo Cardozo; Mirko Ladrón de Guevara, Dario Stefanatto, Iacobellis; Ariel Lucero; Milton Céliz y Parra. DT.: José Romero.

Estadio: Monumental de Rafaela.



Árbitro: Cristian Cernadas.



Hora: 21 Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

