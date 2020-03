https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.03.2020

16:36

El ex volante Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la selección en México 86, asumió como nuevo secretario técnico de Independiente, tras firmar contrato hasta diciembre de 2021 con el presidente del club de Avellaneda, Hugo Moyano.

Asumió ayer Burruchaga es el nuevo mánager deportivo de Independiente El ex volante Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la selección en México 86, asumió como nuevo secretario técnico de Independiente, tras firmar contrato hasta diciembre de 2021 con el presidente del club de Avellaneda, Hugo Moyano.

“Entre todos tenemos que salir de esta situación. Tanto yo como los dirigentes que estaban y los que se habían ido”, expresó en su presentación oficial Burruchaga, de 57 años de edad y uno de los ídolos históricos del “Rojo”. “No estoy para sacar ni meter jugadores. Ya sé de qué se trata esta función —la cumplió en el seleccionado de 2017 a 2019—, y voy a acompañar con mis experiencias previas”, aseguró el dirigente nacido en la ciudad entrerriana de Gualeguay.

Por último, el ex subcampeón del Mundo en 1990 aseguró que su misión será “apoyar” al actual entrenador del “Diablo Rojo”, Lucas Pusineri, y “proveerlo de lo que falte” resaltó. En el plan original de los directivos también figuraba en la Secretaría Técnica el ídolo del “Rey de Copas”, Ricardo Enrique Bochini, pero el ex enganche no llegó a un acuerdo con el club.

Independiente debutará en la Copa de la Superliga el sábado desde las 15:30, cuando reciba en el estadio Libertadores de América a Vélez por la zona 1 y con arbitraje de Mauro Vigliano.