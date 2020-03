https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

Coronavirus: prisión y hasta $ 100.000 mil por no cumplir la cuarentena

El presidente anunció que será obligatoria la cuarentena para viajeros y en caso de no cumplir, será considerado un delito.

Este viernes el presidente anunció que quienes regresen al país de los países más afectados por el coronavirus tendrán la obligación de cumplir una cuarentena preventiva en sus casas. Tenés que leer Alberto Fernández llamó a "demostrar que en los temas importantes estamos unidos" Para quienes violen la recomendación podrán ser acusados de un delito. Luego de conocerse la nueva medida del gobernó nacional para contener el coronavirus, se anunció que las personas que no cumplan serán acusadas por el delito de poner en riesgo la salud pública. La medida será oficial a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicará en el Boletín Oficial. Según el presidente, las personas que incumplan estarán incurriendo en un delito. El actual Código Penal dispone una condena de entre 3 y 15 años de cárcel para las personas que propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa, en el artículo 202. En el artículo 203 hace referencia a multas de entre cinco mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo. En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años. En tanto, el artículo 205 destaca: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Hasta el momento, la recomendación oficial del Gobierno es "no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus. INFORMACION IMPORTANTE #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención