El coronavirus casi no ataca a los niños

Trotta informó que todas las jurisdicciones acordaron no suspender las clases en el país

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó este viernes que en la reunión con sus colegas de las 24 jurisdicciones educativas del país decidieron no cerrar las escuelas ante la pandemia de coronavirus pero acordaron "trabajar en conjunto y que haya mirada única para abordar la temática".

Asimismo, aseguró que se seguirá "cada decisión que tome el comité interministerial". Trotta realizó esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación luego de reunirse con los ministros de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales para evaluar medidas. Acompañado por el ministro de Salud Ginés Gonzalez García y otros funcionarios, Trotta dijo que no se suspenderán las clases y explicó que están "desarrollando material pedagógico vinculado a la prevención, a nivel nacional y en todas las jurisdicciones". "Los trabajadores plantearon la necesidad de fortalecer todo lo necesario para la limpieza y hay una línea de fortalecimiento del Ministerio de Educación para reforzar las políticas preventivas", añadió. Sobre la pandemia de coronavirus, el ministro aseveró que "esta situación la tenemos que enfrentar todos los argentinos unidos y trabajando a partir de la información y el trabajo cooperativo". Por su parte, González García aseguró que entre todas las jurisdicciones "se construyó un consenso para no interrumpir las clases". "La población infantil no es atacada o es atacada muy poco, no tiene consecuencias. Si están en la calle o en las casas pasan a ser cuidados por los adultos mayores y eso implica un riesgo para esos adultos mayores. Esto es una experiencia de los países que están más adelantados en este tema del coronavirus", remarcó el ministro de Salud de la Nación. Con información de Télam.