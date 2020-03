Hasta los Peaky Blinders están preocupados por el virus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un viral realizado por un usuario de redes, en el que se ve una clásica escena de la serie pero especialmente doblada para la ocasión...

Originalmente, es una escena donde el líder de la banda les pide a sus más cercanos que por favor no peleen con sus oponenentes italianos. Sin embargo, un usuario creativo se tomó la licencia de utilizarla para generar conciencia sobre la importancia de lavarse las manos frente al coronavirus.

Se da el siguiente diálogo:

Tommy - Ese coronavirus está ahí afuera, entre nuestra familia, y si ustedes hijos de p… no hacen algo para prevenir el contagio de sus hijos, de sus esposas, si no hacen cualquier cosa para…¿Qué?

Isaiah - ¿No se cura tomando frula?

John – Sí, yo ví un meme que decía eso mismo

Tommy – No, no, no, no con cocaína. No haciendo deportes, no tirando las cartas, no corriendo, no bajando las ventanillas del auto. Y vos, Charlie, dejá de gastar en barbijos

Charlie: están en promo, dos por $ 1500

Tommy: pero lo más importante es, pedazo de estúpidos, más allá de cualquier situación, esto es grave, lávense las manos. Lavate las manos, lavate las p… manos, lavate las manos...LÁVENSE LAS MANOS.