Viernes 13.03.2020

Subió 0,3% liderada por papeles financieros y siderometalúrgicos La Bolsa de Comercio cerró con un leve repunte tras la debacle en una semana negra

Las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se recuperaron 0,3% al cierre de la semana, tras la debacle financiera producida en todo el mundo como consecuencia del brote del coronavirus y que amenaza con afectar a toda la actividad económica.



El índice S&P Merval logró pasar a terreno positivo con una suba de 0,3% y un volumen operado de $ 951 millones, de la mano de alzas importantes en los papeles financieros y siderometalúrgicos, tras la fuerte caída del 9,76% de ayer.



Las subas de la jornada estuvieron lideradas por los papeles del BBVA con un alza del 6,5%, Aluar +5,9%, Siderar +5,5%,Central Puerto y Banco Supervielle 4,9%.



Las pérdidas fueron para Telecom 4,5%, Edenor 3,8%, TGS 3,7%, YPF 3,6%.



‘El Merval, comenzó el día a la baja pero con el correr de las horas revirtió la baja y terminó la semana casi neutro.



Los sectores de energía y telecomunicaciones fueron los que más bajaron mientras que el sector de servicios financieros impulsó al índice.



Por otro lado, el índice local no pudo sumarse al rebote de los mercados y quedó muy lejos del Bovespa que creció un 11%‘, explicó Joaquín Candia de Rava.



En el mercado de títulos públicos, ‘los bonos soberanos operaron con alta volatilidad. Sobre el final de la jornada, la mayoría de los principales bonos en dólares cerraron en terreno positivo.



Finalmente el día de hoy no se presentó la oferta sobre la reestructuración de la deuda. Esto hubiese sido una buena noticia para el mercado local ya que se podría haber potenciado o amortiguado por los anuncios de Estados Unidos.



Sin embargo, es lógico el movimiento en el cronograma ya que el foco del gobierno se encuentra en contener al coronavirus. Se espera que la oferta se presente la semana que viene, aunque hay que tener en cuenta que no se entra en ‘default‘ hasta 30 días después del no pago de intereses. Teniendo en cuenta esto, pareciera que todavía queda tiempo y que el gobierno no está apurado‘, prosiguió.



Por su parte, en Wall Street, los ADR argentinos lograron importantes subas lideradas por los papeles de Central Puerto que escalaron más de 21%, Loma Negra 15,3%, BBVA 15%, Banco Francés 11,9%, IRSA 10%. Tenaris 8,7%, Banco Macro 7,6% y Mercado Libre 6,7%.



