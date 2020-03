https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.03.2020 - Última actualización - 22:46

22:43

Lo confirmó el Ministerio de Salud este viernes.

Coronavirus No hay suspensión de clases en las escuelas de Santa Fe Lo confirmó el Ministerio de Salud este viernes. Lo confirmó el Ministerio de Salud este viernes.

Las clases no se suspenderán por el momento en la provincia. Así lo informó en conferencia de prensa en la tarde del jueves la Secretaria de Salud, Sonia Martorano.

En tal sentido, la funcionaria explicó que “estamos en una etapa de contención, no hay circulación viral activa en nuestra provincia”. “Desde ahí -añadió- podemos llevar total tranquilidad que las clases pueden comenzar el lunes”. “Esto no lo definimos nosotros, lo definieron los expertos en Nación que hoy estuvieron reunidos donde especificaron que como no hay una circulación social es mejor que los niños vayan al colegio, porque ahí tienen un ámbito de contención, de educación”, ratificó.

“Nosotros enviamos al respecto placas, juegos y elementos para que sepan qué es el coronavirus, cómo prevenirlo, cómo se transmite y todas las medidas de lavados de manos, cuidados respiratorios...así que los niños van a tener una etapa de educación interesante en este tema que pensamos que puede ser de replicación de ellos a sus familias”, consideró la Secretaria.