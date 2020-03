ART: el gobierno envió su proyecto a Diputados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo exposiciones fuertes y frontales. El ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman adelantó que habrá una mirada “amplia” para enviar un nuevo proyecto a las Cámaras (como antes había adelantado el gobernador Omar Perotti), pero el texto del Poder Ejecutivo Provincial ingresó apenas unas horas después.

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dijo que “no hay ningún aspecto” que reprocharle a la norma que -durante el gobierno anterior- reformó la legislación sobre riesgos de trabajo. El funcionario nacional dedicó buena parte de su tiempo en Santa Fe a impulsar la adhesión de la provincia a la reforma a la Ley 27.348, que en febrero pasado cumplió tres años.



Una suerte de audiencia pública -algo breve para la profundidad del tema abordado- se desarrolló en la Legislatura santafesina, con la presencia del gobernador Omar Perotti (ver aparte), además del funcionario nacional mencionado.



Allí, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman -tal como antes el titular de la Casa Gris- aseguró que habría una mirada “amplia” y que le parecía importante el encuentro para “incorporar y mejorar” la ley que resulte del debate entre el mensaje a presentar y los proyectos existentes en la Legislatura. Sin embargo, apenas unas horas después ingresó a Diputados el texto del Ejecutivo.



Debate a largo plazo



El encuentro mostró que existen posiciones diferentes que atraviesan a los partidos políticos, en especial al peronismo, donde tanto se proclama a nivel nacional su apoyo a la ley heredada, como se sostiene una fuerte posición en contra desde la visión de algunos gremios y, especialmente, desde las asociaciones de abogados laboralistas.



En el recinto del Senado hubo pocos legisladores presentes, y la vicegobernadora Alejandra Rodenas se encargó de presentar una exposición del ministro Moroni y de conducir el posterior debate. Recordó que “caduca el 30 de abril” el proyecto con media sanción de esa Cámara, cuyo contenido respaldaron todos los senadores que acudieron a la reunión, tanto del peronismo como de la UCR.



A favor



El ministro Moroni subrayó que el crear una instancia obligatoria previa (mediante las Comisiones Médicas) no se impide el derecho del trabajo a acceder a la justicia, si lo desea. Aseguró que “le hemos buscado algún efecto negativo a la legislación y sinceramente no lo encontramos”, aseguró respecto de la norma nacida en la gestión anterior de Mauricio Macri.



El funcionario nacional destacó (como su antecesor macrista) la baja en la alícuota que pagan las empresas a las ART en las provincias que se sumaron a la ley que obliga a los trabajadores a ir primero a una instancia administrativa de control médico provisto por el Estado Nacional, antes de que su reclamo pueda llegar a los tribunales del fuero laboral. Mientras en Santa Fe la alícuota es de 4 puntos, en Córdoba es del 3,3, en la provincia de Buenos Aires el 3,2 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,11, aunque allí “la mayor parte del empleo corresponde al sector servicios, cuyos riesgos de accidentes son menores”.



Dijo que se trata de una ley que “baja costos a las empresas, promueve el empleo y permite que los trabajadores cobren adecuadamente” las indemnizaciones por los accidentes laborales sufridos.



El diputado justicialista Luis Rubeo, el jefe de los senadores del PJ Armando Traferri y otros legisladores advirtieron que es clave que en una provincia extensa haya más Comisiones Médicas para no perjudicar a los trabajadores que no viven cerca de las grandes ciudades. Aunque allí no se dijo, porque el mensaje todavía no había ingresado, el proyecto oficial contempla 5 comisiones en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.



En contra



Cabe recordar que en Santa Fe, tiene media sanción y no ha sido habilitado durante el actual período extraordinario de sesiones, un proyecto con media sanción del Senado que adhiere a la legislación nacional, con algunas prevenciones. Tal como expresó el diputado Carlos del Frade (FSyP) “a ese proyecto lo hemos cajoneado en la Comisión de Asuntos Laborales” de la Cámara baja, porque, según sostuvo, “perjudica a los trabajadores”.



Expresó que antes de oír al ministro nacional no estaba de acuerdo con la reforma del macrismo y ahora “me opongo aún más” y brindó algunas cifras sobre las muertes en el trabajo. Dijo que en Santa Fe “cada cuatro días” un trabajador pierde la vida al cumplir sus tareas.



La posición del diputado de izquierda no fue la única muy crítica. Antes, la diputada justicialista Matilde Bruera aseguró que la norma a la que se busca adherir a Santa Fe, “equivale a llevar a los derechos de los trabajadores a una legislación anterior a 1911”, en alusión a la vieja ley sobre accidentes de trabajo que, tras sucesivas reformas, lleva el número 9.866.



Bruera, una reconocida abogada penalista especialista en Derechos Humanos que formó parte de la lista que apoyó a María Eugenia Bielsa (que hoy comparte el Gabinete nacional con el ministro Moroni), consideró “inadmisible” la reforma que reclama el gobierno nacional, que la provincia impulsa y que numerosas entidades de la producción de Santa Fe piden desde hace tres años.



Dijo que “las comisiones médicas admiten hoy apenas entre el 2 y el 3% de los reclamos que llevan los trabajadores”, sin que el funcionario nacional brinde otras cifras. También sostuvo que la instancia administrativa previa al reclamo judicial “viola el derecho de los trabajadores de acceso a la justicia”.



Presencia part-time



El gobernador Omar Perotti presenció solo una parte del debate sobre la Ley de ART y la eventual adhesión de Santa Fe, este jueves al mediodía. El jefe del Ejecutivo optó, tras la exposición del ministro y de algunas duras críticas a la norma por dejar su lugar en el estrado del Senado, con el teléfono celular en su mano, al que antes le había prestado atención. Se retiró a las oficinas de la presidencia de la Cámara. Luego de terminada la audiencia pública volvió a conversar con el ministro Moroni y los legisladores en el hall central.

Dialogar, pero con proyecto terminado



L.R.



El gobierno santafesino se mostró, el jueves 12 por la mañana, abierto al diálogo respecto del debate sobre la adhesión de Santa Fe a la reforma nacional en materia de riesgos de trabajo. Sin embargo, esa misma tarde cerró la puerta a la posibilidad de incorporar, al menos en su propio proyecto de ley, otros aportes.

Al mediodía, el gobernador Omar Perotti dijo que iba a la audiencia pública en la Legislatura con el ánimo de participar de una “reunión de trabajo” con senadores y diputados, y “con la idea de ajustar algunas instancias más, que seguramente del diálogo de muchos legisladores con el ministro podrá enriquecerse y nosotros vamos a mandar un proyecto a las Cámaras”. Apenas unas horas después de esa reunión, el mensaje 4880 ingresó a Diputados.